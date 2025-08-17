小僧寿しで人気の「手巻寿し」5種が最大54円オフ！お得なセールは8月18日から22日までの平日限定。

持ち帰りすし店の小僧寿しは、2025年8月18日から22日まで、「人気手巻5種セール」を実施します（一部店舗を除く）。

今回は5種類の「手巻寿し」がお得に

小僧寿しの人気商品「手巻寿し」の中から、特に人気のある5種が今だけの特別価格になって登場します。

・手巻寿し「納豆」

迷ったときはやっぱり納豆。どの世代にも愛される定番の味です。

通常価格129円のところ、期間中は108円に。

・手巻寿し「えびマヨ」

子どもに大人気のえびマヨ。夏休みのランチにもぴったりです。

通常価格183円のところ、期間中は151円に。

・手巻寿し「シーチキン」

長く愛される人気者のシーチキン。さっぱりとした味わいが魅力です。

通常価格183円のところ、期間中は151円に。

・手巻寿し「ねぎまぐろ」

手巻寿しの定番ねぎまぐろ。クセになる美味しさです。

通常価格226円のところ、期間中は172円に。

・手巻寿し「鉄火」

長く愛され続ける鉄火。年代問わず大人気の王道メニューです。

通常価格226円のところ、期間中は172円に。

実施店舗は公式サイトから確認できます。

店舗によっては品切れや取り扱いのない場合、また、内容・価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部