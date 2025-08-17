具材と好みのトッピングを生地に包む参加者＝１７日、平塚市保健センター

平塚名物「弦斎カレーパン」作りを体験する親子向けの教室が１７日、平塚市保健センター（同市東豊田）で開かれた。製造元の高久製パン（同市老松町）の高久直輝社長らが講師を務め、参加者はトッピングを自由に選びオリジナルのパン作りを楽しんだ。

弦斎カレーパンは、平塚に住んでいた明治・大正の人気作家・村井弦斎の小説「食道楽」に登場する「ライスカレー」をモチーフとした同社の商品。生地には炊いたご飯を混ぜ、中身に福神漬けを合わせて包むことなどを特徴とする。

大野、八幡、豊田の３公民館共催のこの日の教室には市内在住の親子ら２４人が参加した。同社が使用している生地と具材に加えて、トッピングとして福神漬け、紅しょうが、らっきょう漬け、チョコレート、チーズ、イチゴジャムの６種類が用意され、参加者はそれぞれ好きなものを具材とともに生地に包んだ。揚がったパンをその場で食べ、選んだトッピングの味わいを確かめていた。

６種類のトッピングを全て詰めたという小学５年生の児童（１１）は、「チョコやジャムが甘いのでカレーがマイルドになり、辛いものが苦手でも食べられた」と満足げな表情を浮かべた。