◆パ・リーグ ソフトバンク１―０ロッテ（１７日・みずほペイペイドーム）

ロッテは今季９度目のサヨナラ負けで、無得点負けも２０度目。対ソフトバンク戦も６勝１３敗１分けとなり、今季の負け越しが決まった。

試合後、吉井理人監督は右前腕部の故障から約２か月ぶりに復帰して５回無失点の西野勇士投手について「順調に回復してると思います。５０球くらいで握力なくなるのかなと。しっかり約７０球（６９球）投げられたんでよかった」と評価した。

一方でロースコアの接戦を落とした要因についても言及。「相手がああいう投手（モイネロ）なので、こういう展開になるとは思っていた」とした上で、６回無死一塁で池田来翔内野手が送りバントに失敗（三振）した場面について「本当に強いチームになろうと思ったら、ああいうのを決めなきゃいけない」と指摘した。

また、９回にサヨナラ打を浴びた益田直也投手の投球についても「先頭の四球から暴投、三盗とミスをしている。ああいうミスを減らしていかないと、なかなかこういうゲームはものにできないかと思います」と、攻守にスキがあった試合運びを嘆いた。