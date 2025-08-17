「寝心地最高ニャ」洗いたてのふかふかタオルが猫ちゃんの特等席に

洗濯を終えたばかりのタオルの上で、すやすやと眠る猫。そんな微笑ましい光景がXに投稿され、猫好きたちの心をわしづかみにしています。

写真に写るのは、先日1歳になったばかりの「ポテ」くん。洗濯済みのため、飼い主さんの心境はやや複雑かもですが……ふかふかのタオルの上は、なんとも気持ちよさそう。

飼い主さんによると、このタオルは洗濯後に畳んだ状態でチェストの上に置かれていたものとのこと。イタズラ防止のため高い場所に置いたにもかかわらず、ポテくんは軽々と上がってきて、当たり前のように鎮座したそうです。

「洗濯物を畳んでいるとトコトコやってきて、当たり前のように上に乗ってウトウトし始めます。同じく1歳になったばかりの同居猫『サラ』と一緒に、ほぼ毎日乗っています」と飼い主さん。こうした光景は、どうやら飼い主さんにとっては日常茶飯事となっているようです。

そんな光景を目にしても、飼い主さんは叱るどころか「かわいいのでついつい許してしまいます」と笑顔。さすがに洗濯物を全てに乗られては困るため、最終的には強制的に部屋から退出してもらうそうですが、キリがないので特にタオルの洗い直しはしていないとのこと。

ふわふわで清潔、そしてほのかに温かい洗濯済みタオルは、猫ちゃんにとってまさに特等席といったところでしょう。その無防備な寝姿は、投稿を見た多くの人の心を和ませる、癒やしの瞬間となったようです。

