キーホルダータイプのコンパクトなマルチツールは、気軽に持ち運べて利便性バツグン！

作業のしやすさでは専用ツールに一歩譲ることが多いため、“いつでもどこでも使える”というメリットを活かせるかどうかは、まさに生命線です。

その点、Glory Proの｢チタン合金製 キーホルダー マルチツール｣は、まさにEDC（エブリデイキャリー＝毎日持ち歩くもの）の王道とも言えるマルチツールになっています。

Image: Amazon.co.jp

カラビナ付きなので、バッグのストラップやベルトフックなどにぶら下げ可能。

また、一般的なカラビナをキーホルダー代わりに使うのと違って、キーリングを通す穴が別に設けられています。フックから外すときに、キーが滑り落ちる心配は無用です。

Image: Amazon.co.jp

ツールの内容は、キーホルダーを除くと、6角レンチ（4、6、8、10mm）／スポークレンチ／栓抜き／プラスドライバー／マイナスドライバーというラインナップ。

マイナスドライバーをダンボール箱の開梱に使うこともできると思うので、7種の機能を備えたマルチツールと考えても良さそうです。

Image: Amazon.co.jp

さらに、軽量で高硬度、金属アレルギーを起こしにくいチタン合金製というところも、見逃せないポイント。

特に記述が見当たりませんが、付属のキーリングもチタン合金製だと推測されます。

ビジネスの場面で使っていても、そのカラーや質感のおかげで違和感がなさそう。イザというときに備えて、常に身に付けておきたいですね。

Image/Source: Amazon.co.jp

