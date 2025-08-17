ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÉü¸µ¡Ä²Æì¤Î³¤¤ËÄÀ¤àÊÆ·³´Ï¡Ö¥¨¥â¥ó¥º¡× ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡È¶µ´±¤¿¤Á¤ÎÆÃ¹¶¡É¤ÈÀïÁè¤Î¼Â¾ð¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÀïÁè¤Î¼Â¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬ÀïÁè°äÊª¤Ç¤¹¡£80Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò·Ð¤ÆÎô²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ÇÀïÁè¤Î¼Â¾ð¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆìËÜÅçËÌÉô¤Î¸Å±§ÍøÅç²¡¢¿å¿¼40¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë³¤Äì¤Ë²£¤¿¤ï¤ëµðÂç¤ÊÁ¥¡£1945Ç¯4·î6Æü¡¢ÆüËÜ·³µ¡¤ÎÆÃ¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ò¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³´Ï¡Ö¥¨¥â¥ó¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¶å½£Âç³Ø¤Î¿û¹À¿¶µ¼ø¤ÏÁ´Ä¹100¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥â¥ó¥º¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£Âç³Ø¡¡¿û¹À¿ ¶µ¼ø
¡ÖÂ¿¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ3D¤òºî¤ë¡×
¿û¶µ¼ø¤Ï2015Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿1820Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¥¨¥â¥ó¥º¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿û¹À¿ ¶µ¼ø
¡ÖÆüËÜ¤ÎÆÃ¹¶µ¡¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¨¥â¥ó¥º¤¬¤É¤¦Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¹ÔÆ°¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¥¨¥â¥ó¥º¤ÎË¤Ìç¤Ï¿åÌÌÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤Ï¹âÅÙ¤ÊÈô¹Ôµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿åÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤òÈô¤ó¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¼ÖÎØ¤â³ÎÇ§¡£ÆÃ¹¶µ¡¤ÏÎ¦·³¤Î¶åÈ¬¼°Ä¾ÀÜ¶¨Æ±Äå»¡µ¡¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿û¹À¿ ¶µ¼ø
¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¥¨¥â¥ó¥º¤Ë¸«»ö¤Ê·Á¤ÇÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤«¡×
¥¨¥â¥ó¥º¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿1945Ç¯4·î6Æü¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿ÆÃ¹¶µ¡¤Ï¤ª¤è¤½300µ¡¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶åÈ¬¼°Ä¾ÀÜ¶¨Æ±Äå»¡µ¡¤Ï¡¢µÜºê¸©¤Î´ðÃÏ¤òÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡ÖÀ¿Èô¹ÔÂâ¡×¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂçÅáÀöÎ¦·³Èô¹Ô³Ø¹»¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¶µ´±¤È½õ¶µ¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿ÆÃ¹¶Ââ¤Ç¤¹¡£
¿û¹À¿ ¶µ¼ø
¡Ö1µ¡ÌÜ¤¬Á¥Èø¤ò¹¶·â¤·¤Æ¡¢2µ¡ÌÜ3µ¡ÌÜ¤¬Î¾Êý¤«¤é´Ï¶¶¤ò¹¶·â¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤Ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¶µ´±Ââ¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
¶µ´±¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÆÃ¹¶Ââ¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¹¶¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¶µ°é´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢¹âÅÙ¤ÊÈô¹Ôµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÂçÅáÀöÊ¿ÏÂµÇ°´Û¡¡Æ£¾åÍøÈþ¤µ¤ó
¡Ö´ðÁÃ¶µ°é¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤è¤ê¤â¡¢ÆÃ¹¶¤Î·±Îý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¶µ´±¤Ë¤è¤ëÆÃ¹¶¤È¤¤¤¦ÀïÁè¤Î¼ÂÁü¤¬3D¥â¥Ç¥ë¤Ç¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶å½£Âç³Ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬3D¥â¥Ç¥ëÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¡£Á¥¼óÉÕ¶á¤Î·ê¤Ï³ÈÂç¤·¡¢Á¥¤Î¸å¤íÂ¦¤ÎË¤Åã¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤Ê¤ÉÎô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿û¹À¿ ¶µ¼ø
¡Ö¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êª¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊª¤â¤À¤ó¤À¤óÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤òÃé¼Â¤Ë»Ä¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
