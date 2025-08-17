気象予報士の穂川果音さんが、自身のインスタグラムを更新。自慢のロングヘアに「根本ストレート」の施術を受けたことを報告しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 「頭の大きさが一回り変わる…癖っ毛恐るべし」 ストレート施術で黒髪さらさらヘアに ファン「ほかのん、ストレートヘア、綺麗ですね〜」 称賛集まる

投稿では、白と黒のモノトーンのキャミソールトップスに、黒髪のさらさらロングストレートが映える写真を披露。「今年も夏が長いので、湿気対策にストレートしてもらったよー頭の大きさが一回り変わる…癖っ毛恐るべし」とコメントし、施術による効果を実感している様子がうかがえます。

さらに、「ヘアダメージをかなり抑えてくれるので髪の毛労わりたい方オススメだよぉぉう！」とも綴り、ダメージに悩む人へのおすすめとして紹介しました。



この投稿にはファンからも「ほかのん、ストレートヘア、綺麗ですね〜」「ストレートめっちゃ似合ってる」「ストレートでトゥルントゥルンになってそうですね」など、美しい仕上がりに称賛の声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】