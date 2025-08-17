■全国の18日（月）の天気

朝にかけて、北日本を寒冷前線が通過するでしょう。東北日本海側では、明け方にかけて雨の降る所があり、局地的に激しく降りそうです。落雷や激しい突風などにもご注意下さい。日中は、高気圧に覆われて全国的に晴れる所が多いでしょう。午後は、西・東日本を中心に大気の状態が不安定となり、所々で激しい雷雨がありそうです。非常に激しく降る所もあり、土砂災害などに注意が必要です。沖縄は、熱帯低気圧が接近し、雨が降るでしょう。風もしだいに強まりそうです。

最低気温は25℃から28℃くらいの所が多く、沖縄から東北南部で広く熱帯夜となるでしょう。最高気温は、西・東日本で35℃前後の所が多く、関東の内陸では40℃に迫る暑さとなる所もありそうです。

39℃…前橋、熊谷

38℃…甲府、名古屋、岐阜

37℃…さいたま、飯田（長野）、京都

万全の熱中症対策が必要です。

予想最低気温（前日差）

札幌 20℃（-4 真夏並み）

仙台 26℃（＋2 熱帯夜）

新潟 25℃（＋2 熱帯夜）

東京都心 27℃（±0 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 27℃（-1 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（-1 熱帯夜）

鹿児島 27℃（-1 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 27℃（±0 真夏並み）

仙台 34℃（-1 真夏並み）

新潟 31℃（-2 平年並み）

東京都心 35℃（±0 猛暑日）

名古屋 38℃（＋1 猛暑日）

大阪 36℃（＋1 猛暑日）

広島 34℃（±0 真夏並み）

高知 33℃（±0 真夏並み）

福岡 33℃（-1 真夏並み）

鹿児島 34℃（±0 真夏並み）

那覇 32℃（-1 真夏並み）

■全国の週間予報

九州から東北南部は、晴れる日が多いでしょう。各地で猛烈な暑さが続き、近畿から関東の内陸では、連日、体温を上回る危険な暑さが続きそうです。引き続き、熱中症に十分ご注意下さい。

北海道や東北の日本海側では、周期的に低気圧が通過するため、短い間隔で雨が降るでしょう。沖縄は、熱帯低気圧の影響で、20日頃にかけて雨が降り、風も強まりそうです。九州南部も、20日から21日にかけて、雨が降るでしょう。