¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É¥á¥ó¥Ð¡¼¤éÂæÏÑË¬Ìä ³°¸òÉô¡Ö¿´¤è¤ê´¿·Þ¡× ÍêÁíÅý¤ÈÌÌ²ñ¤âÍ½Äê
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï17Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤Î³¤³°¸¦½¤ÃÄ¤¬Æ±Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤ÇÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤äé«Èþ¶×¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ó¤¤ó¡ËÉûÁíÅý¤é¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¡¢¿´¤«¤é´¿·Þ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
³°¸òÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¬Âæ¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¿¾ÂÀµÆóÏº½°±¡µÄ°÷¡¢²ÃÆ£Îµ¾Í½°±¡µÄ°÷¡¢¿ÀÃ«À¯¹¬»²±¡µÄ°÷¡¢Æ±¶ÉÃæ±û¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñÀµÉûµÄÄ¹¡¢Æ±ÅÞ»ÙÉôÏ¢¹ç²ñÀÄÇ¯Éô¶É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤éÌó70¿Í¡£Æ±¶É¶ÉÄ¹¤ÎÃæÁ¾º¬¹¯Î´½°±¡µÄ°÷¤¬ÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿´Ú¹ñàñ¡Ê¤«¤ó¤³¤¯¤æ¡ËÎ©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë¤äÁíÅýÉÜ¤Îß¯ÌÒ°Â¡Ê¤Ï¤ó¤â¤¦¤¢¤ó¡ËÈë½ñÄ¹¡¢ÁíÅý»ðÌäµ¡´Ø¡¦¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤Î¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÈë½ñÄ¹¡¢ÎÓ²ÂÎµ¡Ê¤ê¤ó¤«¤ê¤å¤¦¡Ë³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂÐÆüÁë¸ýµ¡´Ø¡¦ÂæÏÑÆüËÜ´Ø·¸¶¨²ñ¤ÎÁÉ²ÅÁ´¡Ê¤½¤«¤¼¤ó¡Ë²ñÄ¹¡¢¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤ÎÂ¾¡¢·ÐºÑÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤È¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¡£ÂæÆü´Ø·¸¤äÃÏ°è¾ðÀª¡¢ÂæÆüÁÐÊý¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¸¦½¤ÃÄ¤ÎË¬Âæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤Ø¤Î½Å»ë¤ÈÂæÆü´Ö¤Î¿¼¤¤Í§¾ð¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¶¯Ä´¡£µÄ°÷³°¸ò¤È³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¡¢ÀÄÇ¯¥ê¡¼¥À¡¼´Ö¤Î¸òÎ®¤ÈÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
³°¸òÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¬Âæ¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¿¾ÂÀµÆóÏº½°±¡µÄ°÷¡¢²ÃÆ£Îµ¾Í½°±¡µÄ°÷¡¢¿ÀÃ«À¯¹¬»²±¡µÄ°÷¡¢Æ±¶ÉÃæ±û¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñÀµÉûµÄÄ¹¡¢Æ±ÅÞ»ÙÉôÏ¢¹ç²ñÀÄÇ¯Éô¶É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤éÌó70¿Í¡£Æ±¶É¶ÉÄ¹¤ÎÃæÁ¾º¬¹¯Î´½°±¡µÄ°÷¤¬ÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
³¤³°¸¦½¤ÃÄ¤ÎË¬Âæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤Ø¤Î½Å»ë¤ÈÂæÆü´Ö¤Î¿¼¤¤Í§¾ð¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¶¯Ä´¡£µÄ°÷³°¸ò¤È³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¡¢ÀÄÇ¯¥ê¡¼¥À¡¼´Ö¤Î¸òÎ®¤ÈÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë