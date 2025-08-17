はるな愛「恋に落ちました」“お相手”との2ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/17】タレントのはるな愛が17日、自身のInstagramを更新。“恋に落ちた”お相手との2ショットを公開した。
【写真】はるな愛が恋に落ちたプロ野球選手
「私恋に落ちました」と切り出したはるなは「大好きな焼肉屋さんに友達と。すると隣の席にめちゃくちゃかっこいいイケメン！！！お店の大将からご紹介いただき。なんと＃中日ドラゴンズ の＃上林誠知 さんだったんです！！」と明かし、2ショットを公開。上林選手については「めちゃくちゃ好青年で素敵すぎる 美味しい焼肉が100倍美味しくなりました 応援にいきまーす！！！！！」とつづり「恋煩い。。。。推し活はじまります！！」とこぼした。
この投稿に、ネット上では「かっこいい」「上林選手、爽やかで素敵」「良い笑顔」「楽しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
