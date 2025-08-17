レイカーズで計6度の優勝に貢献したパット・ライリーの銅像が来年2月に公開

8月15日（現地時間14日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、2025－26レギュラーシーズン82試合のうち80試合の日程を発表した。11月29日の「エミレーツNBAカップ2025」グループプレー終了後、その結果によって残り2試合の日程が発表される。

今シーズンのレイカーズは、10月22日の開幕初日にゴールデンステイト・ウォリアーズ戦、12月26日のクリスマスゲームでヒューストン・ロケッツ戦が組まれるなど、レブロン・ジェームズとルカ・ドンチッチを擁する超人気チームだけに大きな注目を集めている。

そうした中、チームは2026年2月23日にホームのクリプトドットコム・アリーナで開催されるボストン・セルティックス戦で、パット・ライリーの銅像をスター・プラザへ公開することを発表した。



Forever a part of Lakers history.

We are honored to share that Pat Riley’s statue will be unveiled on Star Plaza on February 22. pic.twitter.com/p6ozuVn1Rw

- Los Angeles Lakers (@Lakers) August 14, 2025

現在マイアミ・ヒートの球団社長を務める80歳のライリーは、現役時代にレイカーズで約6シーズン所属し、1971－72シーズンに優勝を経験。さらにアシスタントコーチ（AC）時代の1980年、ヘッドコーチ（HC）として“ショータイム”レイカーズを率いて1982、1985、1987、1988年と4度もリーグ制覇へ導いた。

1981－82シーズン序盤にレイカーズの指揮官へ就任したライリーは、通算9シーズンでいずれも50勝以上をマークし、4度の優勝に加えて計7度のNBAファイナルへ進出。

レイカーズの指揮官としてレギュラーシーズン通算727試合で533勝194敗（勝率73.3パーセント）、プレーオフ通算149試合で102勝47敗（勝率68.5パーセント）を残したライリーは、スター・プラザへ銅像が建てられる8人目の人物となる。

これまで、レイカーズは1980年代のチームで主軸を務めたアービン“マジック”ジョンソンとカリーム・アブドゥル・ジャバー、さらにはエルジン・ベイラー、チック・ハーン（実況アナウンサー）、コービー・ブライアント、シャキール・オニール、ジェリー・ウェストの銅像が建てられてきた。

【動画】ショータイム時代にマジックが魅せたトップ10プレー集！





