「山元建具店」店主の山元克司さん＝滋賀県湖南市

街道沿いなどに古い町並みが残る滋賀県。湖南市の「山元建具店」3代目店主山元克司さん（57）は20歳の頃から磨いてきた技術を生かし、歴史的な建物の建具修理を手がけてきた。建具にとどまらず、近年は組子細工の技術も身につけ、次世代に木のぬくもりの良さを伝えようと挑戦を続けている。（共同通信＝谷神杏歌）

山元建具店は今年創業90年。山元さんの祖父の代から続く。父の代は木製建具の需要が高く量産を求められたが、アルミサッシの普及や和室の減少のため、山元さんの代になると歴史ある木造の建物の建具修復を頼まれることが多くなった。

きっかけはウィリアム・メレル・ボーリズが設計し1921年に建てられた旧八幡郵便局（近江八幡市）。町のシンボルであるこの建物の再生保存に携わる友人から、入り口の扉と窓の修復を任された。「先人の思いを酌み取ることを大切に」時代背景も考えながら、元々使われていた木の種類を調べることから始め、再現した。

同じくボーリズ建築の水口教会（甲賀市）や、江戸時代に建てられた旧木之本宿本陣（竹内家住宅）主屋（長浜市）の建具の修復にも取り組んだ。時を経てゆがみが出た元の木材と新たな木材をどう組み合わせるかなどに苦労したという。「はたから見て、どこを修復したか分からないのがベストです」と語る。

近年は、若い世代に少しでも建具について知ってほしいと、小中学生向けに体験授業も行う。ミニ障子を組み立て障子紙の色を選んで貼ってもらうという内容だ。さらに、建具の技術を生かし職人として高みを目指したいと、独学で組子細工に挑戦。組子細工を用いた結婚証明書の製作依頼を受け、製作過程の動画を交流サイト（SNS）に投稿したところ、国内外から注文が相次いだ。「デザインの数を増やしていきたい」と意気込む。

「チャレンジしないことにはチャンスも巡って来ない」と山元さん。変化する時代の中でも変わらぬ木の良さを伝えつつ、建具店の新たな姿を探り続けている。

ウィリアム・メレル・ボーリズ 1880年米国生まれ。1905年に来日、滋賀県近江八幡市で英語教師として働きながらキリスト教の布教を始めた。その後、建築の知識を生かし、住宅や学校など幅広い建物の設計を手がけた。近江八幡観光物産協会によると、同市では県内で一番多くボーリズが手がけた建物が確認されており、主要な観光資源となっている。

山元克司さんが扉と窓の修復を手がけた「旧八幡郵便局」＝滋賀県近江八幡市

山元克司さんが組子細工を用いて製作した結婚証明書