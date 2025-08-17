世界陸連公式インスタグラムで

9月に東京で行われる陸上の世界選手権（世界陸上）を前に、スペイン女子のジュリア・リロが来日。日本で出会った食べ物に不思議な感情を抱いていた。

女子800メートルをメイン種目とするリロは、ワールドアスレティックス（世界陸連）公式インスタグラムに登場した。

前回の動画で初来日と明かしていたリロ。世界陸上の会場となる国立競技場を紹介した後、「東京は美味しいストリートフードで有名なのはみんな知ってますよね。アスリートたちは競技前にご馳走を食べられないかもしれないから、私が代わりに食べていくわね」と東京の街中へ繰り出した。

リロが手にしたのは「10円パン」で、「これは10円、10円、でも10円ではない10円パン！」。名前と値段が一致しない現実に「これは奇妙ね」という映像が重ねられた。「どれだけ伸びるか記録に挑戦」と一口頬張り、中に入っているチーズをできるだけ伸ばそうと楽しんでいた。

クレープやたこ焼きも堪能。「東京には無限の食べ物の選択肢があるから、競技しに来ても、ファンとして来ても、逃さないで」とアピールしていた。



（THE ANSWER編集部）