◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 巨人(17日、東京ドーム)

阪神は投手陣の好投もあり、巨人に勝利。試合後に藤川球児監督がインタビューに応じました。

今季巨人から失点を許さなかった先発の才木浩人投手が毎回ランナーを背負うも力投を見せ5回1失点の好投。リリーフ陣もそれに続くと、8回に登板した石井大智投手がクリーンアップを無失点で抑え、日本プロ野球記録の40試合連続無失点を樹立しました。

藤川監督はリリーフ陣に「非常にいいリレーだったと思います」と褒めると、石井投手の記録達成については「いつも通りで彼らしいピッチングだったと思います。本人がどんなコメント残すか楽しみにしてもらいたいと思います。ナイスピッチング」とコメントしました。

打っては、4回の2アウト1・3塁のチャンスで郄寺望夢選手のライト前ヒット。エラーも絡み2点を先制。「本人打った瞬間ガッツポーズしてたのが背中越しに見えましたが、まだ早いですね」と笑顔を浮かべながら話す藤川監督。

巨人に勝ち越し、マジックも「22」に減らした阪神。それでも、一切妥協を見せない藤川監督。「満足は出来ない状況。前川（右京）にしてもショートの小幡（竜平）にしてもまだまだ物足りない。日々良かったり悪かったりと若者だなとおもいますから。今は修行中じゃないですか」と話しました。