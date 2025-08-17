第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は17日、甲子園球場で第12日が行われた。津田学園（三重）は3回戦で横浜（神奈川）に0-5で敗れたものの、先発した桑山晄太朗投手（3年）のさわやかな表情にファンは心を打たれた。

春夏連覇を目指す横浜に、桑山が立ち向かった。3回に2点先制を許し、その後も追加点を奪われて8回5失点（自責3）だったが、左腕はマウンドでは笑みを絶やさなかった。

試合後は涙を浮かべたものの、さわやかな戦いぶりには、ネットの高校野球ファンも反応。Xでも話題となった。

「津田学園のピッチャー桑山くん、ピンチでも笑顔で楽しんでる感じが良い」

「津田学園の桑山くん、笑顔が可愛すぎて推せる」

「桑山くん打たれてもいい笑顔で良き」

「桑山くんずっと笑顔が光っていていい」

「津田の投手桑山くん、笑顔が眩しすぎる」

「桑山くんが最後まで笑顔でマジで爽やか高校球児だった」

津田学園は6年ぶり3度目の夏の甲子園出場。叡明（埼玉）との1回戦は延長12回タイブレークを制し、2回戦は広陵（広島）が出場辞退したため不戦勝だった。



