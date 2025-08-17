【GUのブルー】が大人可愛い！ 真似するだけで即こなれる♡「シャツ着回しコーデ」

暑さが続く今の時期、さらっと羽織れるシャツが一枚あると日除け・冷房対策に便利。【GU（ジーユー）】のブルーシャツなら、きれいめにもカジュアルにも着まわせそうです。今回はブルーシャツを主役にした、GUスタッフの「着まわしコーデ」をご紹介。真似するだけでこなれ感をアップを狙えるかも。

爽やかカラーで好印象な大人コーデ

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

リラックス感のあるドルマンスリーブと、余裕のあるシルエットが魅力のブルーシャツ。羽織るだけでこなれ感たっぷりな雰囲気をプラスできそうです。合わせたパンツの柔らかい色味は、シャツの清涼感あるブルーと好相性。ワイドパンツでさらにリラックス感がプラスされ、大人ナチュラルな爽やかスタイルを演出できそう。

ブラックコーデにプラスしてシャツが映える着こなしに

同じブルーシャツも、ボトムを黒に変えるだけで印象はグッと大人っぽくなります。シャツの淡いブルーが黒アイテムと絶妙なコントラストを生み出し、きちんと感を演出。きれいめだけど決まりすぎないゆったりシャツの、こなれ感あるバランスが大人女性にぴったりです。

