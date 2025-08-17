¾Ð¤¤À¼¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ë¡ÖÁêÀ¼¥Ð¥¹¡×¡¡Ãæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î17Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤òÎ®¤ì¤ë³¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¡ÖÁêÀ¼¡ÊÃæ¹ñÌ¡ºÍ¡Ë¥Ð¥¹¡×¤¬¾Ð¤¤À¼¤ò¶Á¤«¤»¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¡£Å·ÄÅ¸ÅÊ¸²½³¹¤äµðÂç´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤Î¼çÍ×´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ìë¤Î´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè14²óÅ·ÄÅÁêÀ¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¼çÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁêÀ¼¥Ð¥¹¡×¤ÎÌë´Ö¤ÎÄê´ü±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤ÎÁêÀ¼·Ý¿Í¤¬Æ±¾è¤·¡¢Ìó50Ê¬¤Î¹ÔÄø¤Ç3¡Á4±éÌÜ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Å·ÄÅ¤ÎÁêÀ¼Ê¸²½¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÊ¸²½´Ñ¸÷¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£