ヒコロヒー、Snow Man阿部亮平と「張り合いかけた瞬間」【オリコンライターズ】
顔出しNGのライター陣が、タレントの新たな一面や出演番組の見どころについて深掘りしていく『ライターズ！』（日本テレビ系）。17日（深１：30〜）の放送では、20日に放送予定の『クイズ タイムリープ』（後7：00）に出演するヒコロヒーが登場する。
■「マジカル頭脳パワー」「SHOW byショーバイ」など人気番組を満喫
――過去にも出演経験がありますが、今回はいかがでした？
今回も面白かったですね。共演者も、若い子がいたりヒロミさんのように当時をよく知る人もいたりして。幅がありながらとてもバランスのとれたメンバーでしたし。
――『クイズ タイムリープ』はとてもチャレンジングな手法で収録されていますが、最初にオファーをもらった時はどのように感じられましたか。
まず、スタッフ皆さんの熱意がすごい。それに、私も『マジカル頭脳パワー!!』とか好きだったので出てみたいと素直に思いましたね。実際、収録に臨んでみたら驚きの連続でした。（バーチャルだけど）板東（英二）さんが喋り掛けてくれてる！ 「ヒコロヒー」って言ってるー！ って。あと逸見（政孝）さんもいらっしゃるー！ とか。そういう興奮は随所にありましたね。
――日本テレビの伝説のクイズ番組にタイムリープする設定ですが、過去にご覧になったことは？
『マジカル頭脳パワー!!』は当時かなり見ていましたし、私たちの世代ではすごく人気のある番組。「所（ジョージ）さんは間違わないよね」って友達とずっと言っていました。それに「マジカルバナナ、バナナと言ったら○○」というフレーズって、若い子の中には出どころを知らない人もいると思いますけど浸透していますよね。
――たしかにそうですね。ちなみに、出題された中で印象深い問題はありましたか？
やっぱり『マジカル頭脳パワー!!』になっちゃいますね。お手上げクイズ。問題を出されて、YESかNOかを瞬発的に答えるというもので、これがまた“にくそくてね〜（憎らしくてね〜）”。でも個人的にはすごく楽しめました。『クイズ世界はSHOW byショーバイ!!』で言うと、VTRを見ながら何を作っているのかを当てる問題にも挑戦させていただいて、それも楽しかったですね。
――収録の中で、特に印象に残っているシーンを教えてください。
ダイアン津田さんがねー、番組の最後の最後でやってくれちゃいまして。今回はSnow Manの阿部（亮平）くんも出演していて、皆さんも知っての通り賢くてとても頼りになるんです。その阿部くんと張り合いかけた瞬間がありまして。そこはちょっと見どころのひとつかなと思いますね。何が起きたのかは、ぜひ番組をご覧になって確認していただけたらと（笑)。
――ヒコロヒーさんが考える同番組の魅力とは？
やっぱり、当時の番組と今の出演者をドッキングさせたことだと思います。これ、おそらく普通の人だったら思いつくことってそうはないと思うんですよ。万が一、思いつくことがあったとしてもそれを実現させようとは考えない。そのうえ完成度がまたすごいんですよ。普通、過去の番組を再現して当時の皆さんと掛け合いをしますとなったら、合成感が出てしまうのは否めませんよね。だけど、この番組は違和感がほとんどないんです。
――放送が楽しみです！ とはいえ、特殊な手法で収録しているだけに出演者としては難しい部分もあったのでは？
昨年の出演前に、パイロット版のようなものを拝見したので、そこまでハードルの高さは感じませんでした。しいていうなら、単純にクイズが難しかったですね。それでも、知識のある人だけが分かるとかではなくて、ひらめきや考え方の柔軟さで答えを導き出せるものが多い。あの時のテレビって、一般家庭に深く根付いていて、家族みんなが見る時代だったと思います。そんな中、視聴者に寄り添うクイズ番組が当時は多かったなっていうのを改めて思い出しました。
――タイムリープ先のひとつに『アメリカ横断ウルトラクイズ』もありますよね。ご覧になったことは？
私が生まれる前に始まったのかな。なので、私たちの世代とはちょっと時代がズレているんですけど、この番組に出演したおかげでより知ることができましたし、単純に面白いなって思いました。クイズで人生を変えるだったり、NYに行けるっていう。当時、クイズ番組というものが国民の皆さんに与える影響とか、見させる夢とか、とにかく大きい存在だったんだなと感じましたね。
――ほかにタイムリープして出演してみたい番組はあったりしますか？ 例えば『電波少年シリーズ』だとか。
『電波少年シリーズ』は小さい時によく見ていましたね。ただ…出たいかって言われると…ね〜…。Tプロデューサー、おっかないなっていうのもありますし（苦笑）。
（取材・文／パーカー 菊地）
※取材の模様は、17日深夜放送の『ライターズ！』（日本テレビ系／日曜 深1：30）でもご覧いただけます。
