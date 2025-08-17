マンチェスター・シティでプレイするリコ・ルイス（20）には多くのクラブが注目しているようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏はシティからジェイムズ・マカティを獲得したノッティンガム・フォレストがルイスの獲得に興味を持っていると報じ、同クラブはすでに最初のオファーを提出したと考えられている。



そんななか、英『TBR Football』によると、他のプレミアクラブも同選手についての問い合わせを行っているようで、アストン・ヴィラやブライトン、エヴァートン、トッテナムもルイスに興味を示しているという。また国外クラブでも同選手に注目しているクラブはあるようで、シティのレジェンドであるヴァンサン・コンパニが指揮官を務めるバイエルン、ユヴェントス、アトレティコ・マドリードといったビッグクラブも注視している模様。





同メディアによると、ルイスは今月末までに指揮官のペップ・グアルディオラと会談を行い、自身のシティでの将来について話し合う予定のようだ。ウルブズとの開幕戦では右SBとしてスタメン出場し、アーリング・ハーランドの先制点をアシストしたルイス。英『Daily Mail』は、ルイスの獲得には3000万ポンド以上が必要になると報じていたが、アカデミー育ちの若き才能の去就に注目集まる。