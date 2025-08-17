ユヴェントスのブラジル代表MFはわずか1年でプレミアリーグ復帰が決定的になっている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユヴェントスに所属する27歳のブラジル代表MFドウグラス・ルイスはノッティンガム・フォレスト加入が間近に迫っているという。



昨夏の移籍市場でアストン・ヴィラからユヴェントスに完全移籍を果たしたD・ルイス。大きな期待と共にセリエAにやってきた同選手だが、その期待とは裏腹に昨季はリーグ戦の先発出場は3試合のみ。UEFAチャンピオンズ・リーグでも途中出場6試合のみの出場とクラブでの序列は低く、今夏は早くも去就が注目されている。





Il gol del vantaggio firmato da Douglas Luiz pic.twitter.com/EfMdGxqryG — JuventusFC (@juventusfc) August 13, 2025

そんなD・ルイスだがN・フォレスト加入が決定的に。同氏によると、N・フォレストはすでにD・ルイスと個人合意に至っており、ユヴェントスとのクラブ間合意も間近に迫っているとのこと。ニコロ・シラ氏もD・ルイスのN・フォレスト移籍は最終段階にあり、2030年夏までの契約が近づいているという。アストン・ヴィラ時代にはプレミアリーグで圧巻の活躍を見せていたD・ルイスだが、果たしてわずか1年での同リーグ復帰は実現するのだろうか。