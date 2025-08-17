ユヴェントスのブラジル代表D・ルイスはわずか1年でプレミア復帰へ N・フォレスト移籍が決定的に
ユヴェントスのブラジル代表MFはわずか1年でプレミアリーグ復帰が決定的になっている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユヴェントスに所属する27歳のブラジル代表MFドウグラス・ルイスはノッティンガム・フォレスト加入が間近に迫っているという。
昨夏の移籍市場でアストン・ヴィラからユヴェントスに完全移籍を果たしたD・ルイス。大きな期待と共にセリエAにやってきた同選手だが、その期待とは裏腹に昨季はリーグ戦の先発出場は3試合のみ。UEFAチャンピオンズ・リーグでも途中出場6試合のみの出場とクラブでの序列は低く、今夏は早くも去就が注目されている。
アストン・ヴィラ時代にはプレミアリーグで圧巻の活躍を見せていたD・ルイスだが、果たしてわずか1年での同リーグ復帰は実現するのだろうか。
Il gol del vantaggio firmato da Douglas Luiz pic.twitter.com/EfMdGxqryG— JuventusFC (@juventusfc) August 13, 2025