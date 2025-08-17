◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１７日、有明アリーナ）

新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」優勝決定戦を開催した。

優勝戦は、Ａブロック１位で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を率いるＥＶＩＬとＢブロック３位でＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本の３団体と契約するＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが激突。壮絶な一戦はＴＡＫＥＳＨＩＴＡが制し初優勝を飾った。

２年連続２回目の出場となったＴＡＫＥＳＨＩＴＡは７・１９札幌で開幕した公式リーグ戦を３位で突破。８・１４後楽園ホールでの決勝トーナメント進出決定戦でデビッド・フィンレーを破り、８・１６６有明アリーナでの決勝ＴでＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．を破り初の決勝進出を決めた。

◆ＴＡＫＥＳＨＩＴＡの「Ｇ１」成績（１６日の有明大会まで）は以下の通り。

【公式リーグ戦】

Ｂブロック３位（５勝４敗・勝ち点１０）

【決勝Ｔ進出決定戦（８・１４後楽園）】

○ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（１７分１２秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）Ａ２位・デビッド・フィンレー●

【準決勝（８・１６有明）】

○ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２６分４６秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）Ｂブロック１位・ザック・セイバーＪｒ．●

◆ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（本名・竹下幸之介）１９９５年５月２９日、大阪市生まれ。３０歳。ＤＤＴに入団し現役高校生レスラーとして２０１２年８月１８日ＤＤＴプロレスリング日本武道館大会におけるエル・ジェネリコ戦でデビュー。２１歳で２０１６年５月２９日、ＫＯ―Ｄ無差別級王座を初奪取し最年少戴冠記録を樹立。２０２１年４月に米国の「ＡＥＷ」に初参戦。２２年１１月にＡＥＷと契約しＤＤＴと２団体契約選手となる。「Ｇ１」には昨年大会に初出場しＢブロックを２位通過も優勝決定トーナメント・ファーストステージで敗退。今年の１・４東京ドームで鷹木信悟とのＮＥＶＥＲ無差別級＆ＡＥＷインターナショナルダブル選手権に勝利し、２冠王となる。翌１・５ドームの試合後に新日本プロレス所属を電撃発表しＤＤＴ、ＡＥＷと３団体所属選手となった。身長１８７センチ、体重１１４キロ。得意技・レイジングファイヤー。