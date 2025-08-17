小倉優子、朝食に作った手羽先の黒酢煮公開「さっぱりしていて美味しそう」「レシピ気になる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】タレントの小倉優子が8月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】小倉優子「レシピ気になる」と話題の鶏料理
小倉は、朝食に作った手羽先の黒酢煮を公開。「成長期の子ども達！朝からお肉が食べたいとリクエストがあり」と子どもたちからのリクエストがあったことを明かしていた。
この投稿にファンからは「さっぱりしていて美味しそう」「レシピ気になる」「夏にピッタリ」と反響が寄せられている。小倉は、2012年6月に第1子長男、2016年11月に第2子次男、2020年7月に第3子三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小倉優子、手作りの手羽先の黒酢煮公開
