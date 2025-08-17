フジテレビ系「鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅」が１７日に放送され、笑福亭鶴瓶、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、女優・中条あやみが出演した。

４人は、鶴瓶が上京後に過ごしていた東京・半蔵門を散策した。

鶴瓶は、当時を述懐し「こんなにリアルにしゃべってエエのかどうかわからないけど。（上京前に）もう、大阪でずっとレギュラーだいぶやってたから。（東京進出は）もうええわと言うてたんですけど。どうしても出てくれと言われて、ゴールデン（番組のＭＣを東京で）２つ持ったんですよ」と振り返った。

鶴瓶は大人気番組の裏番組でＭＣを務めたと回想。フジテレビ系「オレたちひょうきん族」、日本テレビ系「天才・たけしの元気が出るテレビ！！」といった当時の超人気バラエティーと真っ向勝負になったことを明かした。

鶴瓶は「１つは『ひょうきん族』の裏。もう１つは『元気が出る』の裏。まあ、リアルな話（当時の）大阪のギャラなんて本当に安いですけど。こっち（東京）のギャラはもう…。今はそんなんないですよ？でも（当時は）１本１３０万やった。１時間で。ゴールデンね。それが２本やってたから。月４回、８回ですよね。もう、すっごいお金やんか」と告白。中条は衝撃のギャラ事情に「なんじゃ、そりゃ…」と絶句した。

鶴瓶は「そうやろ？すっごいお金やんか？うわー！と思ってたんよ。ほな、３か月ぐらいで終わってもうた」と苦笑。もう全然、敵わなかった。（上京時に）『（ビート）たけしを潰す男』みたいなんで週刊誌に出たんですよ。めちゃくちゃ潰されて…」と笑いながら回顧。

「（たけしは）強いですよ。そんなもん。そら勝てるとも思ってない。（たけしを潰すと）俺は言うてないけど。（番組終了後）すぐに、それを書いた週刊誌が『東京進出失敗』って。お前んとこが書いたんやろ？好き勝手に」と苦笑していた。