タレントの鈴木紗理奈さん（48）が、17日までにインスタグラムを更新し、近影を披露しました。



【写真】自慢の息子さんに鈴木紗理奈さんもうれしそうです

鈴木さんは、「大好きな北海道の積丹へ！！今年も積丹ブルーは我々を待っていてくれました」とし、息子のお気に入りの場所であるという北海道・積丹に訪れたことを報告。息子とのツーショットをはじめマリンスポーツを楽しむ様子をアップし、「シュノーケルしてSUPしてバナボーしてウェイクボードしてもうこれ以上筋肉痛で無理！！っていうほど遊んだ」とコメントしました。写真中の爽やかな笑顔からは、鈴木さんがバカンスを存分に満喫している様子が伝わります。



なかでも息子とのツーショットには、ネット上でも注目する声が多数。息子の腰に手を回して屈託なく笑う鈴木さんと、母に寄り添う息子の二人に、「カップルですやん」などまるで恋人同士の写真みたいだと感じているのファンも多くみられました。



SNSでは、「めちゃくちゃ大きくなられましたね」「素敵な親子です」「道民より道民してますねwww」「可愛いすぎ」「サリナさん若いのでカップルにも見えます」「男前に見える。背が高いね」「たくましく育ったね〜」「積丹ブルー最高」などのコメントがありました。