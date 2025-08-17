¡Ö¼Ö¸Ë¤Ë¤Þ¤·¤ãÍÍ¤¬¡×¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÄÈïÇú2À¤¡¦Ê¡»³²í¼£¤¬Ê¿ÏÂ¤ÈÄ¹ºê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡ÖÄ¹ºê¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¹ÔÆ°¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£(Ä¹ºê»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¹æ¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹ºêÅÅÅ´¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤Î´ë²è¡£junaida¤µ¤ó¤Î³¨¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ºê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ºêÅÅµ¤µ°Æ»¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¹æ¡×¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÈïÇú2À¤¤ÎÊ¡»³¤Ï¡¢ÈïÇú¼ùÌÚ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³Ú¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¡×¤òºî»ìºî¶Ê¡£9Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢ÈïÇú¹»¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê»ÔÎ©¤Î¾ë»³¾®³Ø¹»¤È»³Î¤¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¬Æ±¶Ê¤ò¹ç¾§¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡»³¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿²è²È¤Îjunaida(¥¸¥å¥Ê¥¤¥À)¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è¡ÖKUSUNOKI¡×¤Ç¡¢2ËÜ¤Î¥¯¥¹¥Î¥¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥¹¥Î¥¹æ¤Ï9·î8Æü¤Þ¤ÇÄ¹ºê»ÔÆâ¤òÁö¹ÔÍ½Äê¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö±º¾å¼Ö¸Ë¤Ë¤Þ¤·¤ãÍÍ¤¬¡×¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¹æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÄ¹ºê¤ò¸Ø¤ê¡Ä¶Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤ËÇï¼ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¹ºê¤Î³¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä¹ºê¤Ç¾è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¹æ¤È¤Þ¤·¤ãŽ¤³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£