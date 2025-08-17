ðôÄÇÂ»½ý¤«¤é3Ç¯¡ÖÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤ë·Ê¿§¤¬´ò¤·¤¯¤Æ...¡×ÂçÃ«¿¸ÆóÏºà´ñÀ×¤ÎÉü³èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤!¼«Ê¬¤âÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ...¡×
¡ÖÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤ë·Ê¿§¤¬´ò¤·¤¯¤Æ...¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂçÃ«¿¸ÆóÏº¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î·Ð²á¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢Àè·î¤«¤éÊÌ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤Ë¤âÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëËÍ¡£¤½¤³¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤ë·Ê¿§¤¬´ò¤·¤¯¤Æ²û¤«¤·¤¯¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼ó¤«¤é²¼¤¬Æ°¤«¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎÂçÃ«¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤¿´î¤Ó¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢2022Ç¯4·î10Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖZERO1´úÍÈ¤²20&21¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡×¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢½êÂ°¤Î¿ù±ºµ®¤È¤Î»î¹çÃæ¤Ë¼ó¤ò¶¯ÂÇ¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤êµßµÞÈÂÁ÷¡£ðôÄÇÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÂ¿¤¯¤Î¿ÍÃ£¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Ë¡È²ø²æ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¸¢Íø¡É¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹! ËÍ¤Ï²¿ÅÙ¤À¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢º£¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¸í²ò¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÎÏ¤ÎÆþ¤é¤Ê¤¤¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ï¶ñ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀèÀ¸¤¬Æó¿Í¤ÇËÍ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¤ÎËÍ¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êä½õ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÇ¾½Ð·ì¤Ç±¦È¾¿ÈÁ´Ëãáã¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ç½³Ú»Õ¤Î»³°æÌÖÍº¤µ¤ó¤¬¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤È¡ØÉé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«!¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤òËèÆüÉÂ¼¼¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÒì¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÌÜ°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¼êÂ¤òÌá¤·¤ÆºòÇ¯ÉñÂæÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿! ÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤ËÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿! ¥ª¡¼¥¿¥Ë!¥ª¡¼¥¿¥Ë!¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÂçÃ«¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤!¼«Ê¬¤âÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¡¼¤¿¤Ë!¤ª¡¼¤¿¤Ë!¤ª¡¼¤¿¤Ë!!!¥¹¥²¥§¤è¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÂçµ»¶ô¤é¤Ã¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÂçÃ«¿¸ÆóÏº¤Î¿¿¹üÄº¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤É¤ó¤À¤±Ç®¶¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤«¡£Êä½õ¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤Ï¤Þ¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹!ÂçÃ«¿¸ÆóÏº¤¬¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£