¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÄÈ±...ËÌÀî·Ê»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬
¡¡¤µ¤é¤µ¤é¥Ø¥¢¤¬¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÀÄÈ±¤Ë...¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÌÜ¤Ï¤¦¤Ä¤í...¡£½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤Î¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤ÏX¤Ç¡Ö¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÈÆ±»þ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÊì¤ÎÊª¸ì¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬11/28¸ø³«¤Ç¤¹¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¼Çµï¤¬¤¹¤´²á¤®¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢11·î28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢Ãë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¡¢Ìë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ëÊì¿Æ¤òËÌÀî·Ê»Ò¤¬±é¤¸¤ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¾×·â¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤«°ã¤¦°ãÏÂ´¶¡×¡Ö¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤È¸«¤¿¡×¡ÖÌòÊÁ¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ê²á¤®¡×¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì´¶¤Î¤¢¤ëËÌÀî¤µ¤ó¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È ¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡ÖÍ½¹ð¤ò¸«¤Æ¡ª ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤Ë ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¿¶¤êÉý¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£