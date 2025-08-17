終盤の２発で逆転勝利のバーミンガム、地元メディアは岩田智輝を高評価！ 一方の古橋亨梧は…「控えめなプレー」「疲れ切った様子だった」
古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人３選手が所属するバーミンガムは現地８月16日、チャンピオンシップ第２節で大橋祐紀を擁するブラックバーンと対戦。２−１の逆転勝利を収めて、今季のリーグ戦初白星を飾った。
岩田と古橋が先発、藤本がベンチスタートとなったバーミンガムは、スコアレスで迎えた50分に先制を許す。それでも90分にジェイ・スタンフィールドのPKで同点に追いつくと、90＋８分には途中出場のリンドン・ダイクスが勝ち越し弾を奪った。
試合後、バーミンガムの地元メディア『Birmingham Live』がこの一戦に出場した選手たちを採点。岩田と古橋をそれぞれ次のように評している。
岩田／採点「7.5点」
「キャントウェルの突破を阻止するのを助けた。彼とパイクは中盤で優位に立ったが、密集した守備陣を崩すのに苦労した。後半に放ったミドルシュートは正確だったものの、威力に欠けた」
古橋／採点「６点」
「本当に控えめなプレーだった。試合の端っこでしかプレーできず、疲れ切った様子だった。自陣ペナルティエリアにボールをヘディングで戻してキャントウェルのゴールにつながったのは、賢明ではなかった」
なお、藤本は最後まで出番が訪れなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
