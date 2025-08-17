ブラックバーン戦に先発した古橋。（C）Getty Images

　古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人３選手が所属するバーミンガムは現地８月16日、チャンピオンシップ第２節で大橋祐紀を擁するブラックバーンと対戦。２−１の逆転勝利を収めて、今季のリーグ戦初白星を飾った。

　岩田と古橋が先発、藤本がベンチスタートとなったバーミンガムは、スコアレスで迎えた50分に先制を許す。それでも90分にジェイ・スタンフィールドのPKで同点に追いつくと、90＋８分には途中出場のリンドン・ダイクスが勝ち越し弾を奪った。

　試合後、バーミンガムの地元メディア『Birmingham Live』がこの一戦に出場した選手たちを採点。岩田と古橋をそれぞれ次のように評している。
 
岩田／採点「7.5点」
「キャントウェルの突破を阻止するのを助けた。彼とパイクは中盤で優位に立ったが、密集した守備陣を崩すのに苦労した。後半に放ったミドルシュートは正確だったものの、威力に欠けた」

古橋／採点「６点」
「本当に控えめなプレーだった。試合の端っこでしかプレーできず、疲れ切った様子だった。自陣ペナルティエリアにボールをヘディングで戻してキャントウェルのゴールにつながったのは、賢明ではなかった」

　なお、藤本は最後まで出番が訪れなかった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

