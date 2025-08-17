ラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HI（38）が16日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）にVTR出演。刺激を受けた人気アーティストを語った。

アーティスト、プロデューサー、社長とさまざまな顔を持つSKY-HI。その原動力の裏にあったのは、この日スタジオにゲスト出演していた4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaoriのある言葉だった。

「セカオワがニューカマーから一気に日本で知らない人がいないくらいまで上り詰めた1年」にSaoriと一緒に飲んだ時を回想。

そこでSaoriは「“日本で今一番勢いがある”とか、“日本で今年一番売れた”と言ってもらうことはしっくりこないけど“今年、日本で一番頑張った人たち”って言われる自信は凄いある」と語ったという。

SKY-HIは「結果もついてきたけど、その過程に対する自信を強く持たれていたのが印象的で。誠実で謙虚な自信を持たれていて、それが凄く美しかった」とした上で「俺もそういうふうに言えるように頑張ろうって思った」と刺激を受けたという。

さらに「ひょっとしたら、Saoriちゃんがいなかったら、BMSG（自身が代表取締役を務める音楽プロダクション）はないかもしれない」とまで語った。