話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。牛肉をはじめ豚肉も鶏肉も全国トップクラスの生産量。果実だって、マンゴーが1位、パッションフルーツは2位。野菜はきゅうりが1位で、ゴーヤ、ピーマンが2位などなど、まさに食材の宝庫・宮崎県。今回はその生産量が上位の食材をひとつの丼にまとめてみました。

甘辛いタレと果実の酸味、野菜の苦味が絶妙に調和。贅沢＆簡単な丼なのです！

地形や土壌、気候に恵まれているだけではない。肉、野菜、果実、魚介（一本釣りのカツオや沿岸マグロ1位）の生産量は農家や漁師たちの弛まぬ努力の結果である。で、牛肉あり、豚肉あり、鶏もあればパッションフルーツにゴーヤもありと、その努力の結晶を贅沢に使ったのが今回の丼だ。

作り方はかなり簡単。肉はそれぞれ焼いて甘辛いタレで味付けするだけ。パッションフルーツと日向夏（なければレモンでも可）はカットして混ぜ合わせるだけ。ゴーヤとピーマンも切って塩昆布と混ぜ合わせるだけ。そして、ご飯の上に盛り付けるだけ。

ひと口頬張れば、ありがとう宮崎県！となるだけです。ソースと付け合わせは、口に残る肉の脂やタレの甘さをリセットする効果ありなので、ぜひ添えて召し上がれ。宮崎の魚介丼もそのうち手がける予定です。

さとうこうじさん

「夏の肉丼」レシピ

「夏の肉丼」肉の合間にゴーヤとピーマンの苦味、パッションフルーツと日向夏の酸味が心地よい箸休めに

材料（1人分）

● 牛バラ肉、豚バラ肉、鶏ムネ肉 ・・・ 各60g

● ゴーヤ ・・・ 幅約2cm分

● ピーマン ・・・ 1／2個

● 塩昆布 ・・・ 適量

● パッションフルーツ ・・・ 1／2個

● 日向夏 ・・・ 1／8個

● すだち（スライス） ・・・ 5〜6枚

〈タレ〉

● 醤油、酒、みりん ・・・ 各大さじ2

● 三温糖 ・・・ 15g

作り方

1．タレを作る。鍋に材料を全て入れ、三温糖が溶けるまで加熱。

2．付け合わせを作る。ゴーヤはタネを取り縦半分に切り、5ミリ幅に切る。ピーマンは横に切り、5ミリ幅に切る。ビニール袋などにゴーヤ、ピーマン、塩昆布を入れてよく揉み、冷蔵庫の中で1〜2時間置いておく。

3．ソースを作る。日向夏の皮を切り落とし、1cm大のざく切りにする。パッションフルーツを横半分に切り、中を取り出す。日向夏と中身を合わせ、パッションフルーツに戻す。

4．フライパンを加熱し、肉をそれぞれ焼く。肉が焼けたら1のタレを加え、軽くひと煮たちさせる。

5．ご飯をよそい、その上に4の肉をのせ、2、3を添える。

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。

※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます

※月刊情報誌『おとなの週末』から転載