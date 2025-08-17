「北海道ジンギスカンBBQセット」

開放感たっぷりの屋上で、北海道の味覚をBBQやビュッフェで楽しめる「BBQビアガーデン北海道 名駅」。

2回目の開催となる今年はコースのラインナップを一新。定番の「北海道ジンギスカンBBQセット」に加え、モッツァレラピザやペンネアラビアータ、水タコのカルパッチョが楽しめる「イタリアンBBQセット」や、北海道名物「銀鮭ちゃんちゃん焼き」を含む「鮭のちゃんちゃん焼き・海鮮BBQセット」など、よりバリエーション豊かに、全5種類のコースで提供します。

全てのコースに、食べ放題のビュッフェと飲み放題のドリンクが付いているのもポイント。ビールをはじめワインやハイボール、お好みのカクテルやソフトドリンクなど、60種類以上のドリンクがプレミアムバーで飲み放題で楽しめます。

夜景を望む開放感たっぷりのテラス席で、手ぶらで気軽に、本格的なBBQ体験を楽しんでください。

■名鉄グランドホテル「BBQビアガーデン北海道 名駅」概要

住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4

TEL：052-533-9781

開催場所：名鉄グランドホテル12F 屋上

開催期間：〜2025年9月30日（火）

開催時間：17〜23時

定休日：無休 ※雨天の場合テント内にて決行。強風によっては中止の場合あり

料金：北海道ジンギスカンBBQセット 5680円、イタリアンBBQセット 5680円、鮭のちゃんちゃん焼き・海鮮BBQセット 5680円、クラフトビール堪能（追いホップ付き）BBQセット 6380円、Tボーンステーキの北海道満喫BBQセット 6890円、小学生 半額、未就学児 無料 ※全てのコースに食べ放題ビュッフェと飲み放題120分付き



Spot.2

【名古屋三越栄店】まるでテーマパーク！ 6社15種類のビールが飲み放題

名古屋で60年以上愛される老舗「ビアガーデン マイアミ」が、「名古屋三越」屋上に期間限定でオープン。

“日本一楽しくて元気になれるビアガーデン”をコンセプトに、200種類以上のフードメニューと6社15種類のビールが揃う、まるでテーマパークのようなビアガーデンです。

フードは、焼肉BBQをメインに、海鮮焼きや揚げ物、軍艦寿司、デザートなどが食べ放題。好みにあわせてアレンジもできて、楽しみ方も無限大です。

また、ステージでは、大道芸をはじめ、アイドルや歌手、ダンサーなどによる楽しいイベントを毎日開催。楽しみいっぱいのビアガーデンで、日頃のストレスを発散してみて！

■名古屋三越栄店「ビアガーデン マイアミ」概要

住所：愛知県名古屋市中区栄3-5-1

TEL：052-238-0051

開催場所：名古屋三越栄店 屋上

開催期間：〜2025年11月15日（土）

開催時間：16時〜22時30分、土・日曜、祝日12時〜 ※最終受付20時30分（22時LO）

定休日：無休

料金：ディナーコース 5500円、ランチコース（土・日曜、祝日限定）4500円、プライベートコース 6000円、全コース小学生 1000円、未就学児 無料



Spot.3

【THE GATEHOUSE】絶景テラスで乾杯！ ボリューム満点のフレンチを堪能

名古屋JRゲートタワーホテル15階にあるフレンチオールデイダイニング「THE GATEHOUSE」では、名古屋の夜景を眼下に望むテラスで楽しめる「15階 空中庭園 テラスプラン」を提供。

人気フレンチ「L'AS」の兼子シェフが監修するフードメニューには、熟成のうま味が凝縮されたシャルキュトリーや、旬の素材をぜいたくに使った前菜の盛り合わせ、そして香ばしく焼き上げたステークフリットといった、ボリュームたっぷりのフレンチがラインナップ。120分の飲み放題とともに、街の灯りに浮かぶ空中庭園で、ぜいたくなディナーを楽しんでください。

■THE GATEHOUSE「15階 空中庭園 テラスプラン」概要

住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 名古屋JRゲートタワーホテル 15F

TEL：052-581-4600

開催場所：名古屋JRゲートタワーホテル15F 空中庭園

開催期間：〜2025年9月30日（火）※要予約（2名より、当日14時まで）

開催時間：水・木・日曜17時30分〜21時（コース最終入店19時、20時LO）、金・土曜17時30分〜22時（コース最終入店20時、21時LO）

料金：6000円



Spot.4

【アスナル金山】ボリューム満点！ 人気の韓国グルメが食べ放題

金山駅から徒歩約1分、「アスナル金山」の屋上で開催される「アスナル金山ビアガーデン by Kumsan seoul」。タッカルビやプルコギ、うま辛チュクミなどが楽しめるコリアンBBQに加えて、麻薬タマゴ、ポックンパといったサイドメニューが食べ放題に。通常の食べ飲み放題のほか、プラス550円で楽しめる「プレミアム飲み放題」には、マッコリやコリアン酎ハイのほか、チルソンサイダーなど、人気の韓国ドリンクもラインナップしています。

全400席を完備した開放感あふれる広々とした屋上テラスは、大人数の集まりや会社のイベントなど、さまざまなシーンでの利用にぴったり。韓国ドリンクの乾杯で、ぜひ日頃の疲れを癒やしてくださいね。

■アスナル金山「アスナル金山ビアガーデン by Kumsan seoul」概要

住所：愛知県名古屋市中区金山1-17-1

TEL：050-3188-5735（問い合わせ専用）

開催場所：アスナル金山 屋上

開催期間：〜2025年11月2日（日）

開催時間：16〜23時

定休日：無休 ※天候により中止の場合あり

料金：コリアンBBQ食べ飲み放題 100分 4800円／150分 5600円、中高生 3100円、小学生 1800円



Spot.5

【ビアガーデン＆MIRAI TOWERビュー "URBAN" 栄駅店】MIRAIタワーを一望！ テラス席で楽しむBBQ

名古屋のランドマーク「MIRAIタワー」を一望できる絶好のロケーションに、「ビアガーデン＆MIRAI TOWERビュー "URBAN" 栄駅店」が2024年7月にオープン。

グラスフェッドサーロインステーキや焼き牡蠣、伊勢海老といった豪華なBBQコース料理に加え、自動ビールサーバーや自家製サングリア、ワイン樽など、ぜいたくなラインナップのドリンクはすべて飲み放題で楽しめます。

“都会派”をテーマにした、ラグジュアリーで開放的な空間には、ソファ席や個室ソファ席も完備。女子会やデート、宴会などさまざまなシーンで利用できるのもうれしいですね。

■「ビアガーデン＆MIRAI TOWERビュー "URBAN" 栄駅店」概要

住所：愛知県名古屋市中区錦3-6-15 たての街ビル10F A

TEL：050-2030-2720

営業時間：17〜23時

料金：スタンダード 6000円、プレミアム 7500円、ラグジュアリー 1万円、アーバニスト 1万4000円 ※全プランビアガーデン飲み放題付き



Spot.6

【ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋】さわやかな風を感じながら夏の夜に乾杯！

栄駅直結の「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋」では、7階のオールデイダイニング「THE 7th TERRACE」にて、夏の乾杯にぴったりな食事が楽しめる「泡と風のテラスプラン」が登場。

フードメニューには、豊潤な香りとうま味を楽しめる長野の「八重原ハム」の生ハムや、バーニャカウダ、人気のトリュフポテトなどを提供。ドリンクは、夏にぴったりのきりっとさわやかなスパークリングワインやカクテルなどが、飲み放題で楽しめます。

夕暮れ時から夜へ、時間ごとに表情を変える夏空のもと、さわやかなひとときを過ごしてみて。

■ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋「泡と風のテラスプラン」概要

住所：愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル

TEL：052-269-1118

開催場所：ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋7F オールデイダイニング「THE 7th TERRACE」

開催期間：〜2025年9月30日（火）※強風・悪天候時は中止

開催時間：17〜20時

料金：4800円（90分制）



