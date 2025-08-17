松潤の笑みと落ち着いた問いかけの意味

嵐の松潤こと松本潤が演じる徳重晃医師のやわらかい笑みと、落ち着いてゆっくりと紡がれる言葉に包まれると、どこか癒された気持ちにさせられます。通りいっぺんの質問を受け、こちらの話は軽く受け流されたまま薬が処方される、という対応に慣れ、医者とはそういうものだと、ある種あきらめていた身には、とても新鮮です。TBS系の日曜劇場『19番目のカルテ』の話です。

【写真】ジャニー喜多川氏に「最も愛された」2人

『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（‎コアミックス）というマンガが原作のこのドラマ、7月13日放送の初回が世帯平均視聴率11.4%で、参院選特番をはさんで7月27日の第2話が11.6%。8月3日放送の第3話が10.0%でした。今クールのなかでは唯一、2桁をキープしています。

松本潤

病気は多くの要因が絡み合って発症することが多いようです。ところが、現代の専門分化した医療のもとでは、医者に全体を診てもらえてないように思え、不安な人も多いのではないでしょうか。その不安は、案外、当たっている気がしますが、そこで出番なのが、松潤演じる「総合診療医」の徳重です。たんに病気を診断し、治療するだけでなく、「人生」にまで寄り添いながら患者の全体像を把握し、より本質的な治療を可能にします。あるいは、患者の病気に対する意識を前向きにします。

「総合診療」とは「臓器別診療」の対立概念だそうです。現在、日本で行われている医療は原則として臓器別診療で、たとえば消化器内科、呼吸器内科、循環器内科……などと臓器別に細分化され、スペシャリストが診ています。こうした既存の専門科は全部で18あり、総合診療が「19番目」に当たるというわけです。

もちろん、臓器のスペシャリストだけで事が済む場合も多いのだと思います。しかし、病気には往々にして心理的な背景や栄養学的な背景もあって、それは家庭環境に起因していることも多いから、患者の「人生」に寄り添うことも、ときに必要だということです。総合診療の第一原則は、患者の話を聞くことだそうですが、たしかに、患者の背景がわからなければ、本質的な治療の方針も立てられないでしょう。

しかし、意外にも（失礼！）適役だった松潤のあの笑みと落ち着いた問いかけを前にしたら、患者としてもしっかり話すことができて、本質的な「背景」を見つけてもらえそうな気になります。

「森を意識しながら木を見る」

具体的にはどういうことなのか、第4話をもとに見ていきましょう。

健康診断で糖尿病が見つかった安城耕太（浜野謙太）ですが、妻の早智（倉科カナ）が制限食の弁当をもたせるなどサポートしても、検査の数値はよくなりません。早智から「主治医の鹿山（清水尋也）の指導が悪い」とクレームが入り、総合診療科が診ることになりました。しかし徳重は、安城のことは引き続き鹿山が診て、早智の話は部下の滝野（小芝風花）が聞くように指示。「疾患と病、その両方から人は苦しむ」と、示唆めいた言葉を2人の若い医師に投げかけます。

その言葉の意味を滝野から尋ねられた徳重は、「疾患は体の異常、病は……考えてみて」と答えるにとどめます。

少しして、徳重は滝野と鹿山に、「見えないものを一歩引いて可視化する」ことを勧めます。「見えないもの」とは、たとえば不安、ストレス、もやもやしたもの。検査の数値の分析も大事ですが、「患者さんを診るとき、すぐにわかることとわからないことがある」。だから、わからないことを「患者と話すことで見つけ、紙に書いて整理する」「極端に強い面が出ている人は、裏になにかがあることが多い」というのです。

ただし、「患者さんと向き合うとき、一生懸命になるとき視野が狭く、ミクロのレンズで物事をとらえがちになる」。徳重はそういって、両手を画面の形状にし、滝野の顔を狭くアップでとらえてみせます。続いて、「だから一歩引いてマクロに」といい、両手で構えた画面を広角にします。そしていいました。「その人が病院に来るように至った背景を、広い視野でみることも必要。森を意識しながら木を見る。大事だと思うよ」。

「森を意識して木を見る」。医療ではなくても、最近、思い当たることだらけです。自分たちが裏金問題を曖昧にしたから党が支持を失ったのに、首相に責任を押しつけて、指示をさらに失っている人たち。急速すぎる少子高齢化で今後はますます財源が厳しくなるのに、物価高を一時的にしのぐために「減税しろ」と騒ぐ人たち……。たぶん「森を意識」したら、主張する内容がずいぶん変わるのではないでしょうか。

もっと健康に、もっと住みやすく

安城の血糖値が下がらない理由も見つかりました。愛妻弁当を持参しても、上司や取引先に誘われるたびにランチを食べ、その後、弁当も食べていたので、血糖値が下がりっこありません。しかし、安城はそれを早智にいえずにいました。

結婚するとき「幸せにする」と約束したのに、自分の病気に巻き込んでしまった。しかも、父も糖尿病で生活の制限が多く、母がそれに付き合って苦労するのを見てきた安城は、早智も同じ目に遭わせてしまうかもしれない、だから子供のことも、老後のことも、すべてが怖い……と、堂々めぐりに陥っていたのです。

結果として大きなストレスを抱え、それも数値に悪影響をあたえます。徳重医師がいった「疾患」と別の「病」とは、そういう全部をひっくるめてのものだったのです。

このように病気の背景にはいろんな要素が絡み合っているのに、検査の数値だけを見て指導され、治療されるなら怖いです。精神科医の和田秀樹さんによれば、イギリスでは総合診療医と臓器別診療をする専門医の比率は5対5なのに、日本では内科の医師のうち総合診療医を名乗っているのは2％にすぎないとか。しかも、その人たちも全員が総合診療医としてのトレーニングを受けているとは思われないというのです。

ただ、日本でも長野県だけは総合診療医的な治療が盛んで、その結果なのでしょうか、長野県は平均寿命が日本でトップクラスなのに、1人当たりの医療費は最低レベルなのだそうです。

検査の数値に対して薬が処方される医療より（それで十分という場合はそれでいいのでしょうが）、背景の「森を意識」して、疾患でなく病も治せたらいいな――。『19番目のカルテ』を見て、素直にそう思います。いや、医者だけではありません。みんなが「森を意識」するようになれば、みんながもっと健康になるばかりか、この国がもっと住みやすくなるように思えてなりません。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部