元DeNA監督でスポニチ本紙評論家の中畑清氏（71）が17日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。前日16日、終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として行われた阪神戦で巨人が0―3で完敗したことに「喝！」を出した。

巨人OB会長の中畑氏は「この無抵抗な敗戦に喝！」と憤まんやるかたない表情。「今日の試合を何だと思ってるぐらい、みんな集中して、ですよ」と話し、「重圧を感じたという話を阿部監督が言ってるんですけど、監督は自分が一番プレッシャー感じたんじゃないのと」と阿部慎之助監督、選手たちに苦言を呈した。

一方で巨人打線を2安打に抑えて完封した阪神・村上頌樹投手には「あっぱれ！」を出し、「敵ながらあっぱれ」と称賛。

左肘じん帯損傷で離脱し、この試合で102日ぶりに1軍復帰した巨人の岡本和真内野手には「岡本が引っ張っていかなかったらどうなるんですか。ヤクルトは村上が上がってきて変わってきた。だから、これだけ休んだんだから、岡本頼むぞ！と。彼のバットにどれだけ期待しなきゃいけないかっていうところ、責任をこれからは全うしてほしいね」と主砲に期待した。