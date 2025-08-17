お笑いカルテットぼる塾のあんり（30）が16日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。きりやはるか（30）田辺智加（41）とともに出演し、ぼる塾解散の危機について語った。

あんりはぼる塾について、最初は仲良くやっていたが、いっぱいいっぱいな時期に仲が悪くなってしまったと明かした。そして「楽屋とかでもしゃべりたくないし、何なら、本番カメラ回ってても、はるちゃんがボケても田辺さんが全然笑ってないとか…3人で出てんのに、ワンショットで抜かれることが多いんですよ」と、カメラマンに気を使わせていたことを明かし、「それが出ちゃうぐらい仲が悪い時があって」と、その時期は1年ぐらいあり、と解散の危機だったと語った。

田辺が「もう2人に…とにかく、もう見たくもなかった顔を」と打ち明けると、あんりは「お疲れさまでしたって帰る時に、明日も楽屋にいるんだと思うと嫌でしょうがなくて」と、冷えきった関係を語った。

そして、吉本興業本社で生配信をやるため深夜に集まり、入り時間の時に、3人で無言で楽屋にいたことを明かした。あんりは「私はもう話し合うの無理だって思ってたはずなんですけど、何かふと言葉が出て、3人でいる時に『私たちってさ、最近仲悪くない？ お互いのことキライだよね？』って、何かハッキリ言っちゃったんです。言ったら2人が『うん』って言ったんですよ」と振り返った。「その時の私たちって、誰かが何か意見言ったら『いや、何々だと思う』とか…そういうことだったんで。初めて何かネガティブなんですけどみんなの意見が合った」と明かした。

そして、お互い嫌い、仲悪いって認め合った瞬間にみんなしゃべりだし、あんりが「何が一番問題って仕事の時に出てることだと。どんな時でも仲良く見えるようには、それはプロとしてしていかない？」と話したら、2人とも「うん、頑張る」って言ってくれて、「生配信もすごい…。もう3人ともしゃべり倒して。もう楽しくてしょうがないみたいな」と、一気に変わったとことを明かした。