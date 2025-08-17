【U18日清食品トップリーグ2025】東山「高さと速さを兼ね備えた展開力」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、男子は福岡大学附属大濠高校（福岡県）や福岡第一高校（福岡県）といった常連に加え、インターハイ初優勝を果たした鳥取城北高校（鳥取県）も初出場する。大会のスタートを前に出場チームにアンケートを実施し、その回答をもとに大会への意気込みや目標などを紹介する。

◆ピック&ロールとスピードで勝負

東山高校（京都府）は3年連続3回目の出場。大澤徹也ヘッドコーチは「優勝を目指して頑張っていきたい」と語り、「インターハイの課題を克服し、良い材料集めをしたい」と話した。特徴は「高身長ながら速い展開のバスケ」で、「ハーフコートではピック&ロールを使って攻める」と説明。優勝候補の一角と目されて出場した中国インターハイでは準々決勝敗退。そこで得た宿題と成長を糧に、今大会を見据える。注目選手には中村颯斗を挙げ、「高確率なアウトサイドシュートでチームを勝利に導く」とした。

キャプテンの佐藤凪は「3年連続でU18日清食品トップリーグに出場できることをうれしく思います」と喜びを語り、「東山の武器であるピックアンドロールに加え、今年の特徴であるスピーディーな展開を見せたい」と意気込みを示した。PGとして「毎試合チームを勝利に導くパフォーマンスをしたい」と語り、楽しみにしていることは「多くの観客の前で試合ができること」。目標は「感謝の気持ちを忘れず、毎試合全力で戦う」とし、意識する相手には「仙台大明成。インターハイで負けたので必ずリベンジしたい」と答えた。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年：4位（4勝3敗）



2023年：2位（6勝1敗）



2022年：不出場