むき出しの街--『CITY THE ANIMATION』と京都アニメーション的手法をめぐって 『CITY THE ANIMATION』（以下、CITY）はその名の通り「街」そのものが、あるいはその街の誰もが主人公である作品だ。本作の舞台となる街では、あたかもピタゴラスイッチのように絶えず様々な事件が脈絡なく、けれど連鎖的に巻き起こっている。一方でサッカー部がツチノコを発見し、他方で南雲・わこ・いい人のヘンテコな3人組が塔からの脱出を試みる（塔の最上階では漫画家と編集がもてなしを受けている）。あるいはにーくらは相変わらず猫を追いかけていて、その猫が屋根に乗った車にはうみ・そらたちが乗っている。

いくつもの画面にスプリットされた映像の中でそれぞれで起こっていることがらは、お互いに緩やかなつながりを保ちながら、最終的には塔のふもとで一つに統合される。『CITY』第5話において表現されたことは、その統合がきわめて平面的なものとして成立していることだったのではないだろうか。全員が一つの世界のなかに収まったとき、我々が目にした映像が消失点を設けない俯瞰図だったことを思い出したい。そこではあらゆるキャラクターたちが遠近法の影響を受けずに並置されながらも、そこかしこでさまざまなことが起こっていた（よく観ると画面の中央でにーくらと南雲がぶつかっていて、そこから次のシーンが始まっている）。このシーンにおいて立ち現れているのは、「街」そのものを全てフラットに描くこと、けれどもそれは均等に薄くという意味ではなく、すべてを濃密に描くのだという気概だ。

第5話の俯瞰図で見られるような平面性以外に、もう一つのフラットさが『CITY』全体に張り巡らされている。すなわち本作では空や山、またビルや草木といった背景にはグラデーションがなく、きわめてのっぺりとした描かれ方になることで映像が奥行きを失い、フラットなものとなる点である。これは、本作を通して撮影処理がほとんど用いられないことともつながっている。多くのアニメではキャラクターがフォーカスされるとき、カメラの機能を模倣して背景や手前に置かれる物にはピントを合わせなかったりすることがある。しかし『CITY』は、おそらく意図的にこれを行わないようにしている。背景とキャラクターはほとんど同じ太さの線で描かれ、手前に置かれる電柱には（ピント調整の代わりに）輪郭線に斜線が描かれることでぼやけていることが表現される。服のしわなどはあえて最小限にとどめることで陰影を減らし、キャラクターの影はしばしば線を重ねることで表現されている。あるいは第6話ではわこと編集が漫画の連載について話す場面で、空から海へと視点が下がっていく際にレンズフレアのような演出があるが、これは原色を用いた手描きの雰囲気をまとっていた。ここで行われていることは、可能な限り画面上にあるものを「描く」ことによって表現する試みだ。すなわち本作はどこまでも「描かれているもの」そのもの……むき出しの「街」を見せるために、カメラによる効果を排除してフラットな映像を作り出そうとしているのだと言えよう。この二つのフラットさによって『CITY』の映像は構成されている（※1）。

京アニの歴史における『CITY』の位置付け

ところでこの『CITY』の特徴を考えたときに顕著になるのは、ここ十数年の京都アニメーション（以下、京アニ）作品とのルックの違いだ。おなじあらゐけいいち作品のアニメ化である『日常』を思い出してみればその違いは一層明らかになる。『日常』は『CITY』とおなじように短編をゆるやかにつなげる手法がとられているが、その映像自体は陰影をつけつつ自然な色調を採用し、レンズの効果を様々な場面で用いている。

キャラクターのしぐさを描く丁寧さといった細部の魅力もさることながら、京アニはこれまで極限まで現実に近づけたレイアウトや、撮影処理による画面の美しさによって一般的な知名度を獲得してきた。『響け！ユーフォニアム』や『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』が有名だろう（もう少しさかのぼれば、そもそも『らき☆すた』が聖地巡礼ブームの火付け役となったことが思い出される）。そのことを考えると、『CITY』は一見すると京アニの作品の中でもかなり異質な映像だという印象を受ける。本作のほとんどフラットな画面構成は、大幅な路線変更を行なっているようにも見えるかもしれない。しかしこれは筆者の目には路線変更ではないように映っている。というのも『CITY』の映像は意図的に、かつ京アニの美学に沿うように選択されたルックであるようにも見えるからだ。

思うに、京アニの作品が本当に評価されるべきなのは、写実的なレイアウトや美しい撮影処理そのものではなく、その作品ごとにもっとも重要なことを表現できる映像を作り出す点にあるのだ。美しい物語には美しい撮影を、写実性が重視されるアニメにはリアリティのある画面を。『CITY』においては、映像をフラットにすることで「描かれているもの」そのものを見せることに重点が置かれている。それでは本作では、それによって何が表現されているだろう。『CITY』公式サイト掲載の「ぷろだくしょんのーと」において、監督・石立太一は、南雲の「どうせやるなら一番たのしいやつが良い」という第1話のセリフを引き合いに出しながら、本作のコンセプトが「たのしい」と「かわいい」であるという共通認識ができたと述べている（※2）。無論キャラクターそれぞれもかわいいのだが、筆者が本作を観て感じるのは、やはり「たのしさ」である。面白さとは少し異なる「手描きの映像が動く」という、アニメーションのもっとも根本的な、そして本来的に備わっているたのしさが『CITY』には満ちあふれている。

そしてこの魅力を最大限表現することに、描かれているものをそのまま映そうとする『CITY』のルックは貢献しているように思われる。撮影処理をできるだけ削ぎ落としてむき出しの映像そのものを撮ろうとすることはすなわち、画面全体の美しさや情景というよりもその画面の中で起こっていること、キャラクターたちの運動を前面に押し出すことになる。それは、視聴者たちにもそのキャラクターたちの運動……『CITY』のコンセプトにつながるような映像の「たのしさ」に目を向けさせることにつながっていくだろう。『CITY』は撮影処理を極限まで減らすフラットな映像を採用することで、街のそれぞれの場所で起こるたのしい映像が均等に、かつ濃密なものであるということが表現されている。そしてそれこそが、本作の最大の魅力ではないだろうか。

キャラクターが生き生きと動くことの「たのしさ」、その「動き」が連鎖していくことのおもしろおかしさが本作の中心であることは、一目見れば明らかだ。連鎖するたのしい映像が「街」全体にうっすらとした連なりを生み出していて、本作を貫く物語をゆるやかに形成している。そうしたたのしさに満たされた街そのものを描き切り、かつその魅力を最大限に引き出すためには、恐らくむき出しになった平面的な映像が最も適している。このことは京アニの表現の幅の豊かさと、常にそれぞれの作品に沿うように表現を選択してきた歴史があるからこそ可能になるし、それゆえにやはり『CITY』において意図的に選択されているように思われる。そしてそれこそが京都アニメーション作品最大の魅力であると筆者は考えている。本作のルックは京アニの路線変更なのではなく、これまでの蓄積に則った「表現の拡張」なのである。

参照（※1）こうした平面性は、一見するとかつて村上隆が展開した「スーパーフラット」という概念に接近している。しかし『CITY』においてもっとも重要なのは、その平面性が撮影処理の不在によって明らかになり、「描かれたもの」がむき出しになるという点にあるだろう。（※2）CITY THE ANIMATION 制作を振り返って②「再会」（https://city-the-animation.com/special/production-note/02/）（文＝舞風つむじ）