今週の【重要イベント】機械受注、米CB景気先行、全国消費者物価 (8月18日～24日) 今週の【重要イベント】機械受注、米CB景気先行、全国消費者物価 (8月18日～24日)



――――――――――――――――――― 8月18日 (月) ――

◆国内経済

・6月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・ユーロ圏6月貿易収支 (18:00)

・米国8月NAHB住宅市場指数 (23:00)

【海外決算】

[米]パロ・アルト・ネットワークス

◆新規上場、市場変更 など

〇サンオータス <7623> [東証Ｓ]：上場廃止

〇天馬 <7958> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 8月19日 (火) ――

◆国内経済

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏6月経常収支 (17:00)

★米国7月住宅着工件数 (21:30)

・米国7月住宅建築許可件数 (21:30)

【海外決算】

[米]ホーム・デポ 、キーサイト・テクノロジーズ /[欧]メドトロニック /[中]シャオミ

◆新規上場、市場変更 など

〇富士通ゼネラル <6755> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 8月20日 (水) ――

◆国内経済

★6月機械受注 (8:50)

・7月貿易収支 (8:50)

・7月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・7月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・7月訪日外客数 (16:15)

・第9回アフリカ開発会議 (TICAD9) (横浜市、～22日)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国8月最優遇貸出金利 (10:00)

・英国7月消費者物価指数 (15:00)

・ドイツ7月生産者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏7月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC議事録 (7月29日・30日開催分、21日3:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

・欧州最大級のゲーム見本市「gamescom（ゲームズコム）」（ケルン、～24日）

【海外決算】

[米]TJX 、ロウズ・カンパニーズ 、アナログ・デバイセズ 、ターゲット 、エスティ・ローダー /[中]百度（バイドゥ）

◆新規上場、市場変更 など

〇トラスト <3347> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 8月21日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・7月食品スーパー売上高 (13:00)

・茨城県知事選、三重県知事選告示 (9月7日投開票)

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

・ドイツ8月製造業PMI (16:30)

・ドイツ8月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏8月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏8月サービス業PMI (17:00)

・ユーロ圏6月建設業生産高 (18:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国8月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

・米国8月製造業PMI (22:45)

・米国8月サービス業PMI (22:45)

★米国7月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)

・米国7月中古住宅販売件数 (23:00)

・ユーロ圏8月消費者信頼感 (23:00)

★米カンザスシティー連銀が経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」を開催 (米ワイオミング州、～23日)

【海外決算】

[米]ウォルマート 、インテュイット 、ワークデイ 、ズーム・コミュニケーションズ

◆新規上場、市場変更 など

〇イルグルム <3690> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 8月22日 (金) ――

◆国内経済

★7月全国消費者物価指数 (8:30)

・7月全国スーパー売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4-6月期GDP[確報値] (15:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長がジャクソンホール会議で講演 (23:00)



――――――――――――――――――― 8月23日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・日韓首脳会談



――――――――――――――――――― 8月24日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

