¡¡¡Ö£Õ£Æ£Ã¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¸µ£Ò£É£Ú£É£Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤µé£±£µ°Ì¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡Ê£³£±¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤¬£Õ£Æ£Ã£²ÀïÌÜ¤ËÄ©¤ß¡¢Æ±£±£±°Ì¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ê£³£¸¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤Ë£²²ó£´Ê¬£³£¹ÉÃ¤Ç¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç£±ËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿·»¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¹Í¤¨¤Æ¡¢Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â£Ò£É£Ú£É£Î¤ÇÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢°ì»þ¤Ï¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÎëÌÚÀéÍµ¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤Î¸µ²¦¼Ô£²¿Í¤ò²¼¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£±²ó¤Ï·Ú²÷¤ËÂÇ·â¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Ä«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ï¿µ½Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÅ¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤Æ¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»Ä¤ê£³£°ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ë¶þ¤·¡¢ÌµÇ°¤Î¥¿¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£