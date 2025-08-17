〈「空襲の夜を思い出すので、今でも花火は見られません」一夜で1400人超が死亡…長岡空襲の93歳生存者が語る“80年経っても消えない”恐怖〉から続く

一瞬のうちに市街地の8割が焼失した長岡空襲（新潟県長岡市）。市内への爆撃では分かっているだけで1489人が亡くなった。あれから80年が経過した今も、297人が亡くなった平潟神社や、身元不明者が埋葬された昌福寺では、空襲があった8月1日早朝から慰霊祭や法要が行われている。

【画像】当時6歳だった星野さんの弟・紀榮さん。遺体は見つからず、この1枚の写真だけが残された。

そうした場所で深い祈りを捧げている女性がいた。星野榮子さん（87）だ。炎の海で父と弟を亡くし、その後は一切口を閉ざして生きてきた。80歳を前にして「何があったか話そう」と証言を始めたものの、語るたびに苦しくなる。そして涙が出る。それほどの惨劇だった。



柔和で明るい星野榮子さんだが、取材中は涙が止まらなかった ©︎葉上太郎

ずっと口外できなかった“空襲の夜”のこと

星野さんは77歳の時に2人暮らしだった夫を亡くした。これがきっかけとなり、「父と弟の遺影を長岡戦災資料館に持っていかなければ」と考えるようになった。

戦災資料館は市の施設だ。空襲体験者らのボランティアと協働で運営している。長岡空襲の犠牲者の遺影を集めており、夏が来るたびに一括展示している。

「それまでも2人の遺影を展示してもらわなければと思いはしていたのですが、どうしてもできなかったのです」

星野さん自身、空襲を生き延びたことを口外していなかったからだ。意を決して遺影を寄贈すると、ほっとする面もあった。

「ずっと抱えていた重荷を下ろせたように感じました。1枚しかない写真だったのですけれど、父も弟も空襲で亡くなった皆さんと一緒に飾ってもらえて、『ああ、ここに来るべきだったのだな。97歳で亡くなった母が生きていれば喜んだだろうな』と思いました」。星野さん自身、既に79歳になっていた。

2人の遺影に加えて、亡母の手記も資料館に託した。31歳で空襲を経験した母親が戦後40年を機に記したものだ。書かれた当時、星野さんが清書させられたのだが、当時のことが思い出されて身震いするような内容だった。

どのような手記なのか。星野さんの記憶も併せて、あの夜の出来事をたどってみたい。

戦争末期、相次いで爆撃された長岡の街

星野さんは国民学校（現在の小学校）の2年生で、父母、5歳と2歳の弟という5人家族だった。父親は2年前から神奈川県横浜市の造船所に徴用されていたので、母親が食料品などを売る小さな店を営みながら家を守っていた。

戦争末期の1945年4月になると、米軍B29爆撃機が長岡上空に来襲し、警報のサイレンが鳴ることが増えた。

「7月に入ると（爆撃機が）だんだんすごい爆音をたてて通るようになり、もう夜もおちおち寝ていられません」（母親の手記）

警報が鳴るたびに母親は3人の子を連れて、近所の人と一緒に防空壕へ入った。「あまりに毎日（爆撃機が）通りすぎるので、長岡が新潟より先のはずがない、などと話し合ったりしました」（同）。

実際には新潟は空襲されず、長岡だけが爆撃されることになる。新潟は原爆の投下対象だったので、焼夷弾で焼き尽くされなかったのだ。

7月20日、長岡の市街地の南に大型爆弾が落とされ、住民4人が犠牲になった。

「急に市内中がざわつきました。子供を疎開させる人もいました。けれども私の家は、長岡以外には一軒も親類などなかったのです」（同）

そうした時に夫が帰郷した。栄養失調で腸に炎症を起こし、10日間の休みをもらったのだ。10日分の食料を持ち帰ったが、麦さえ一粒も入っておらず、中身はコーリャンと大豆だった。

「それでも私は、百人の味方を得た思いでした」と星野さんの母は記している。

そしてあの夜、8月1日午後10時半を迎える。

“空襲の夜”に起きたこと

星野さんは日中、母親の実家へ遊びに行った。自宅があった長岡市中心部からだと、信濃川に架けられた長生橋の向こう側にある。

「このため疲れて夜はぐっすり眠っていました。母に叩き起こされ、父に手を引っ張られて防空壕に逃げ込む時、『あっ、枕元に置いてあった鞄を持って来るのを忘れた』と思いました」と星野さんは語る。小学2年生の女の子には鞄が大事だった。

「空襲警報が鳴り、遠くから何やらいつもより恐ろしげな、沢山の爆音が聞こえてきました」「みんなが声も出さずにおりました。ところが5分もたたぬ内に、ぐわっ！と物すごい音がしたと思ったら、防空壕の入口の杭がボーと燃えたのです」（母親の手記）

そこにいた約20人は防空壕の反対側から逃げ出した。そして市中心部を流れる柿川へ飛び込んだ。住んでいた街はぼうぼうと燃えていた。

星野さんが自宅を振り返った時、電柱が燃え上がっていた。「2階に干してあった黄色いワンピースが燃えてしまう。買ってもらったばかりでお気に入りなのに」と悲しくなった。幼くて事態の深刻さを呑み込めていなかったのだろう。

飛び込んだ柿川には無数の火が流れていた。父親が「向こう岸へ上がろう」と言う。「父は私を背負って川を渡りました。その大きな背中を今でも覚えています。これが父との最後の思い出になりました」。星野さんは声を詰まらせる。

一家は炎に包まれた街を逃げまどった。母親の実家へ向かおうとしたが、とても長生橋に近づけるような状態ではなかった。

火の海になった神社の境内

そして避難の人波に押されるようにして平潟神社の境内にたどり着く。市内で最多の297人が亡くなった場所である。その時はまだ「暗くて静か」（母親の手記）だった。

多くの人がいた。防空壕に入りきれず、肩を寄せ合うようにして社殿の周囲に立った。

「だんだん暖かいような風が吹いて来たと思ったら、急に火の粉が吹きつけて来たのです。熱い！熱い！とみんなが神社のまわりを逃げまわりました」（母親の手記）

星野さんは「本当に恐ろしかったのはそれからです。周りから火の粉が降ってきて、どんなに逃げ回ったことか。そのうちに神社の建物から炎が上がり、境内は火の海になりました」と話す。

星野さんの母は「後は書いても話しても本当の様子を皆さんに知って頂くことは、出来ないような気がします」としたうえで、「最後に平潟神社に爆弾を落としたのです。ぐわぁーと火の手が上がり、火風にあおられて境内中が火の粉の嵐となりました。冬の吹雪が全部火の粉だと思えば、まちがいありません」と書いた。

火の海をのがれて“井戸”に飛び込んだ

一度は大木にしがみつき、「死ぬんだから母ちゃんにしっかりつかまっておいで」と星野さんを抱きしめた。が、熱すぎて耐えられず、また境内を逃げ回る。

一家は離ればなれになった。父親を見失ってしまったのだ。5歳の弟を背負ったまま行方が分からなくなった。

「母ちゃん」。星野さんの母は子供の叫び声を聞いた記憶がある。「どうしてもあの子（5歳の弟）の声だったように思います」（母親の手記）。母親は終生、その声が頭を離れなかった。

誰かが井戸のようなところへ飛び込むのが見えた。

星野さんの母も、2人の子を連れて飛び込んだ。後から後から人が飛び込むので、下へギュウギュウ押された。「父ちゃんも紀ちゃん（5歳の弟）も死んだと思うから、ここで3人で死のうね」。母親は星野さんに告げた。

その時、グワーッという音が聞こえた。星野さんらの上に乗っていた人々が「井戸」を飛び出す。星野さんの母も出ようとしたが、上に手が届かなかった。

外からは火がついた木の枝がひっきりなしに落ちてくる。「本当にここで死ぬのだ」（母親の手記）と思った時、警防団の人が上から水を掛けてくれた。

星野さんの母は履いていた布製の靴を脱ぎ、水を含ませては火を消した。

井戸の上から手を差し延べてくれた女性

どれくらい経っただろうか。辺りが急に静かになり、火も落ちて来なくなった。

「井戸」の中で眠ってしまっていた星野さんは寒さで目が覚めた。母親も2歳の弟もガタガタ震えていた。だが、上に這い上がることができない。

ふと、女性の声が聞こえた。「井戸」の外で子供の名前を呼んでいた。

「助けて下さい」。星野さんの母が声を上げると、女性は手を差し延べてくれた。

「井戸のまわりには、黒こげになった女の人か男の人か、全然わからない人が大勢死んで居られました」（母親の手記）

星野さんの母は、助けてくれた女性と一緒に木のそばに座った。女性は服を脱ぎ、震えていた星野さんと2歳の弟に着せてくれた。2人は母親の膝枕で眠りに落ちた。

そのうち、夜が白々と明けてきた。

見回りに来た警防団員に「赤ん坊を抱いた男の人がいなかったか」と助けてくれた女性が尋ねると、「少し離れた場所で死んでいる」と言われた。女性は飛ぶようにして見に行った。

「黒に近い灰色の死体」（母親の手記）をじっと見ていた女性は、わっと泣きだした。

「あーっ、これが私の子供です。お父さん堪忍して下さい」

赤ん坊のわずかに焼け残った衣類から、オムツの材料にした女性の古い浴衣の模様が見えたのだ。

その後はそれぞれの家族を探すため、助けてくれた女性と別れた。

忠霊塔のそばで絶命していた父

星野さんは手や足に火傷を負っていて、母親が病院に連れて行った。だが、けが人が多くて手当てをしてもらえなかった。母親は星野さんと2歳の弟を病院の入口に座らせ、「絶対に動かないように」と言い残して、見失った父親と5歳の弟を探しに戻った。

父親は平潟神社の境内で焼け残った忠魂碑（現存）のそばで絶命していた。徴用先から死ぬために戻ったようなものだった。「どなたか知らないけど、父ちゃんの顔の上に白い布を掛けてくれていた」と母親が言った。

5歳の弟はついに見つからなかった。

星野さん、母親、2歳の弟の3人は、長生橋の向こうにある母親の実家に身を寄せた。父親の葬儀をしてもらったが、星野さんには変わり果てた死に顔を見せなかったようだ。星野さんはこの時に見た父親の腕時計の記憶しかない。

終戦後、助けてくれた女性のもとを訪ねると…

その後は長岡の市街から少し離れた病院に入院し、敗戦は院内で迎えた。

母親は助けてくれた女性を探して尋ねた。

ガタガタと震えていた時に着せてもらった服を返そうとしたが、「私は1人になってしまったので、もう何も要りません。使ってください」と言われた。

星野さんの母親も過酷な状況に置かれていたが、女性の境遇はさらに厳しかった。

女性はあの夜、4人の子を連れて平潟神社の防空壕に入った。空襲が激しくなり、壕内が蒸すように熱くなった時、警防団の副団長を務めていた女性の夫が駆けつけ、「ここにいては危ない。みんな早く出るように」と呼び掛けた。

だが、壕内にはあまりに多くの人がいたので身動きが取れない。女性は「あなた、赤ん坊をお願い」と抱いていた赤ちゃんを夫に託した。なんとか3人の子と外に出たが、「火の粉の嵐」が激しくなって夫を見失った。そのうち気を失いそうになってしまい、気づいた時には1人になっていた。

夫と赤ちゃんの遺体を見つけたのは先に述べた通りだ。他の3人の子も「手のない子、足のない子、首のとんだ子と見るも無残な有様」で、防空壕を飛び出した後「すぐ爆弾が落ちたのだと思います」と星野さんの母に語った。

「貴女は2人の子供を助けられたのに、私は1人も助けることが出来ず、主人の実家へ行っても他の親戚へ行っても非難されるばかり」「話をしても誰にもわかってもらえない。わかってもらえるのは貴女だけです」。そう話す女性と星野さんの母は泣きながら手を取り合った。

星野さんは戦後、あの夜のことを口に出さなくなった。

母親も話さなかった。星野さんの前で話す人には、「この子がワーワー泣いて泣き止まないから話さないで」と、制止することさえあった。

ただ、星野さんは空襲を忘れることはなかった。母親もそうだ。

「他人を犠牲にして、なんで私は生き残ってしまったのか」

星野さんの火傷は治ったが、母親にはケロイドが残った。手記には「真夏の炎天下に半袖のブラウスを着て公園で孫のおもりをしていると、私の右腕の火傷のあとがピリリとし、そしてむずがゆくなるのです。すると、あの時の平潟神社の空襲が昨日のように私の頭いっぱいに広がります」と記している。

母親は遺体が見つからなかった5歳の弟のことが諦められなかったようだ。

「ずいぶん年を取るまで、サーカスが来たら、観客席に弟がいるのではないかと見に行くなどしていました」と星野さんは語る。新聞の尋ね人欄に出したこともある。

星野さんも口に出さないからといって、目を背けていたわけではない。2003年に長岡戦災資料館が開館した後、空襲で焼けた長岡の地図作りに取り組んでいた中学の恩師の講演を聞きに行った。しかし、後ろの席で聞くのが精一杯で、自分が生き残りであることは恩師にも告げられなかった。

転機になったのは、冒頭に記した父親と5歳だった弟の遺影、そして母親の手記の寄贈だ。

長岡戦災資料館に「体験を話してみないか」と打診されて、一度は断った。

その時、同じように空襲を生き延びた金子登美さん（故人、8月1日の「ながおか平和フォーラム」で俳優の星野知子さんが体験談を朗読＃1）に諭された。

「お母さんがこんなに一生懸命に書いたのに、あなたが気持ちを継いで語らないでどうするの。あなたが話さなければ、そこで起きたことも、死んだ人がいることも、誰にも分からない。何もなかったことになりますよ」

星野さんは腹をくくった。

そして、自身が空襲に遭ったのと同じ年代の子供達などに体験を伝える活動を始めた。

ただ、おぼろげな記憶を母の手記で明確化され、平常心ではいられなくなった「事実」がある。あの夜、必死で飛び込んだ平潟神社の「井戸」でのことだ。

星野さんの母はこう書いていた。「大変なことを思い出したのです。それは、井戸の中で私達の下になられた人のことです。それは確か女の人一人だったように思われます。本当に申し訳ないことをいたしました。私達のために命を落とされたのです。どこのどなたでしょうか。思い出すたびに心が痛みます」。

「他にも水を掛けてくれた警防団の人も亡くなったと思います。他人を犠牲にして、なんで私は生き残ってしまったのか。そんな私が話をしていいのか」。星野さんは今も自分を責める。

それでも星野さんが語り続ける理由

そうした気持ちに向き合いながら、あの夜のことを話すのは辛い。

星野さんの二女、佐瀬昌子さん（61）は「話すたびに消耗している」と心配する。

それでも語るのを止めないのは、「戦争なんかしちゃだめだ。戦争ほど辛くて悲しいものはない」と話していた母と同じ思いだからだ。おそらく助けてくれた女性もそう考えていたに違いない。

星野さんは朗らかな人だ。しかし、取材を受けている間、ずっと涙が止まらなかった。

それは星野さんだけの涙ではないからだろう。一瞬のうちに命を絶たれた犠牲者、そして苦しみを抱えながら戦後を生きた体験者、星野さんが代弁する多くの人々の涙でもある。

〈「ハエまみれになった少年兵」「膝の下がぐるりと後ろ向きに…」戦後80年、貴重証言でたどる“長岡空襲の夜”の地獄絵図《約16万本超の焼夷弾が投下》〉へ続く

（葉上 太郎）