ºù°æÆüÆà»Ò¡¡Èþ¤·¤¹¤®¤ëÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë±ïÆüÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò(28)¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡ºù°æ¤Ï¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÈÌÚ¹¹ÄÅ²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¥·¥½¥ó¥Ì¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤â¤¦¡¢¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤ËºÇ¹â¡£Á´¥Í¥¿Á´Éô¥Ä¥Ü¤Ç¤·¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡©¥·¥½¥ó¥Ì¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢Âç¹¥¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡¢¡¢¡¢DVD BOXÀäÂÐ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¡¢¡¢¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤â³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢Íá°á¤òÃå¤¿ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ²Ö²ÐÂç²ñ½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤¬¹â¹»À¸°ÊÍè¤«¤â¤Ç¡¢¥É¥ó¤Ã¤Æ¶»¤Ë²»¤¬¶Á¤¯¤¿¤Ó¤Ë²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²°Âæ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍá°á¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÆüÆà»Ò¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ï¡Ä¡×¡Ö°ì½ï¤Ë±ïÆü¤Ç¤âÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£