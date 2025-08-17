〈「他人を犠牲にして、なんで私は生き残ってしまったのか」火の海をのがれて“井戸”に飛び込み…87歳女性がずっと口外できなかった“空襲の夜”の壮絶体験〉から続く

1945年8月1日の深夜、米軍B29爆撃機が約925トン・計約16万3500本もの焼夷弾を投下して、新潟県長岡市の市街地の8割を焼き払った。長岡空襲だ。これら市内への米軍爆撃による犠牲者数はこれまで1488人とされていたが、今年新たに1人が判明して1489人になった。長岡戦災資料館が保管する空襲犠牲者の遺影も、この犠牲者のほかに2人分が追加されて379人に増えた。今なお事実の発見や資料の追加が続く戦争。「もう80年も前のことだから」と突き放してしまうのか、それとも「たった80年前のことだから」と身近な問題として考えるのか。捉え方によって、戦争の存在感は大きく違う。

「自分で調べるしかない」市職員が“被害実態の解明”に捧げた執念

長岡市が開設した長岡戦災資料館は、1945年7月20日の模擬原爆投下と8月1日の長岡空襲の犠牲者を「長岡空襲戦災殉難者」として名簿に記載している。今年新たに追加されたのは荒海修資さん（当時31）だ。出征して負傷したらしく、長岡赤十字病院に入院中に空襲で亡くなったという。



長岡空襲戦災殉難者名簿。1489人が載っていて、分厚い（長岡戦災資料館で保管）

昨年、遺族が戦災資料館を訪れた時、犠牲者名簿に荒海さんが含まれていなかったことが分かり、改めて市が調査したうえで加えられた。

「1489人」という数字は、苦労の末に積み上げられた犠牲者数だ。他都市では明確な犠牲者数さえ分かっていない空襲もある。

長岡市も戦後長らくは「1143人」としていた。

これに疑問を抱いたのは空襲時からの市職員で助役（現在の副市長）まで務めた笠輪勝太郎さん（故人）だ。空襲犠牲者の名簿作成などに心血を注いだが、その経緯を『長岡郷土史第12号』（1974年3月、長岡郷土史研究会発行）に寄稿している。

1143人という数字は戦後間もなくの1945年に市が発表した犠牲者数だ。笠輪さんは戦災資料を集めていて、犠牲者数の根拠となった名簿もそのうちに出てくるだろうと考えていた。だが、資料収集が終盤に近づいた1973年になっても見当たらなかった。

現在は「長岡まつり」（毎年8月1日〜3日）となっている長岡復興祭（敗戦翌年に開始）で慰霊するために名簿を貸したのではないかと言われて調べると、遺族の名前と各戸の死者数しか記されていなかった。市内最多の297人が亡くなった平潟神社の境内（現在は平潟公園）に設けられた戦災殉難者慰霊塔に収められたのではと聞いて調査すると、確かに名簿は出てきたものの900人余しか載っておらず、しかも法名が主体だった。

このため「長岡市として世間に発表するに足る名簿はどこにもない」と結論づけた。

市役所で戦後、犠牲者数の調査に関係した人に尋ねると、あまりはっきりしたことは言わなかったが、米軍占領下だった1945年末、当時の町内会長からそれぞれ死者数を報告してもらい、集計した数字だったのではないかという話になった。

笠輪さんは自分で調べるしかないと考えた。

空襲時の市役所は燃えたので、戸籍簿は焼失していた。法務局に納めた「戸籍の届出書」が残っていて、そこから戦死者を拾い出していった。膨大な作業の結果、長岡市に本籍がある人だけでも戦後12年間に届出があった空襲犠牲者は1233人だったと判明した。

新たに判明した空襲後の混乱を示す「事実」

他にも疎開などで長岡に寄留していて犠牲になった人がいる。前出の戦災殉難者慰霊塔や長岡まつりの名簿、さらに280人余が犠牲になった学童を慰霊するために建立された平和像にも不十分ではあるが名簿があった。これらを照合していった。

そうした結果、空襲後の混乱を如実に示す「事実」が分かっていった。一家が全滅した場合などには、兄弟や親類が別々に届け、30人に重複した死亡届が出ていた。一度は親類が記憶で届けたために年齢が10歳以上違い、後に修正された人もいた。同じ人が住所も年齢も違って届けられていた例もあった。亡くなった学童を捜し当てると、母親や入学前の子まで犠牲になっていた。

こうした地道な作業を積み重ねた結果、長岡市が1987年に発行した『長岡の空襲』には1461人の犠牲者名を掲載した。戦後の発表より318人も増えた。

その後も長岡戦災資料館を訪問した遺族などから申し出があり、27人を追加した。今回の荒海さんで28人目だが、「他にもまだおられるのではないかと指摘する人もいます」と近藤信行館長は語る。

看護師だった戦災者が語る“あの夜のこと”

語り部として活動している星野榮子さん（87）は「あの夜の証言など自分には到底できない」と考えていた時、先輩の語り部の金子登美さん（故人）に「あなたが話さなければ、そこで起きたことも、死んだ人がいることも、誰にも分からない。何もなかったことになりますよ」と諭されたことがある。犠牲者名簿への記載もこれと似ている。まさにその人が生きていた証であり、空襲で何があったかを物語ることにもつながる。

しかし、荒海さんがどのようにして犠牲になったかは具体的にわかっていない。ただ、同じ現場にいた人の証言は長岡戦災資料館に映像などとして残されている。荒海さんのことを知るためにも記しておきたい。

長岡赤十字病院の看護師だった香田光さんの話である。

この病院のルーツは戊辰戦争に関係している。長岡の街は空襲だけでなく、戊辰戦争でも焼け野原になった。当時の長岡藩の窮状を知った支藩の三根山藩（現在の新潟市西蒲区峰岡）は救援のために「米百俵」を贈った。長岡藩は食べ物にも事欠く状態であったにもかかわらず、米百俵を売って「国漢学校」の建設費に充てた。ここから復興に寄与する幾多の人材が輩出されるのだが、同学校の医学局が発展して「長岡病院」になり、これを継承したのが長岡赤十字病院だった。

だが、戦争末期の1945年4月に「舞鶴海軍病院長岡赤十字病院」と改称され、舞鶴海軍病院の分院になった。

香田さんは新人看護師で、約40人の負傷兵が入院する外科病棟の担当だった。

「少年兵のかわいらしい顔がハエまみれに…」

あの夜の8月1日午後9時すぎ、警戒警報のサイレンが鳴った。病棟に退避指示が出て、患者を地下室に移した。「B29爆撃機の音がいつもと違う」というので数人で屋上に出ると、ガリガリ、バリバリという音がして、火柱が見えた。「あっという間に頭上にも飛行機が何機も迫って来て、急に激しい夕立のような液体が降り、続けざまに筒状のものと火の粉が落ちてきました」（証言より）。焼夷弾だった。

急いで地下室に向かったが、既に病棟の廊下は火事になっていた。

担当の患者を抱えて逃げようにも、炎に包まれた市街地には行けなかった。反対側を流れる信濃川を目指す。その間にも「B29の編隊は急降下しては閃光を浴びせ、焼夷弾を雨あられのように落としました。畑の中に白衣の人が何人か倒れていました」（同）。

信濃川の堤防は避難者でごった返していた。「お母ちゃん」と泣き叫ぶ子や、子の名前を呼ぶ親がいて、香田さんは子供の頃に見た「地獄絵図」を思い出す。

そうした時、入院患者の遺体が運ばれてきた。逃げる途中、田んぼで焼夷弾の直撃を受けた16歳の少年兵だった。香田さんは「退院して帰れる」と喜んでいた姿が目に浮かんだ。

空襲が収まると、信濃川対岸の国民学校（現在の小学校）へ病棟ごと身を寄せた。患者は十分な治療が受けられず、傷口からウジがわいた。「傷がむずむずするから見てほしいと言われ、汚れた包帯を取り除いてみると、膝の下がぐるりと後ろ向きになり、すねかかかとか分からなくなっていて、ただれてウジがうじゃうじゃわいていました」と香田さんは証言する。

亡くなった少年兵は信濃川の土手に寝かせていた。

「かんかん照りの土手の草の上に亡くなった少年兵が、たった一人でぽつんと横たわっていました。かぶされていた毛布をはぐと銀バエがわっとわきあがり、かわいらしい顔の半開きの目や口に銀バエの卵がびっしりとつまっていて、私たちは声も出せず涙をこぼしながら遺体を学校まで運んで帰りました」

生身の人間が極限の状況で亡くなっていく。きれいごとでは済まなかった。

1歳半の娘がいた女性の証言

だが、こうした体験者は戦後80年が経過して少なくなった。私達が「事実」を知るには、長岡戦災資料館に残された映像を見たり、体験記録を読んだりするしかない。故人が語った内容はこれからますます重要になる。

故人の証言という意味で、ぜひ知ってほしいのは七里アイさんだ。

七里さんはあの夜、警戒警報のサイレンが鳴ったので防空壕へ入った。1歳半になる娘の美智子さんを背負い、「おじいさん」の手を引いていた。なかなか警報解除のサイレンが鳴らない。逆に空襲警報に変わった。そのサイレンが鳴り終わらないうちに、ザーッという音とともに、バラバラ、バラバラとトタン板に砂利を引っくり返したような音がした。驚いて外に出ると、自宅の前に「鉄の棒みたいなものが並んで全部火を噴いていました」。焼夷弾だ。もう空が真っ赤になっている地区もあった。

七里さんは大勢の人が逃げるのに従って、平潟神社へ向かう。市内最多の297人が亡くなった場所だ。

「俺はもうだめらっけ、おまえたち2人で逃げれ」

平潟神社では防空壕に入らなかった。後ろから押されて背中の美智子さんが泣き、「この中へ入ったら潰される」と考えたのだ。しかし、周囲は火の海だった。既に倒れている人もいた。

おじいさんは「俺はもうだめらっけ、おまえたち2人で逃げれ、俺置いて逃げれ、逃げれ」と言ったが、七里さんは「何言ってがんの、おじいさん、死ぬときは3人一緒に死のういね」と、おじいさんを引きずるようにして走った。

川の中に顔を突っ込んで生き延びた

神明神社の境内に着いた。ここもまた死者が多かった場所だ。「周りじゅうみんな家が燃えて、空が見えないぐらいの火」だった。誰かが「川、川」と言い、そこにいた人々は市中心部を流れる柿川へ入った。川の水は少なかったようだ。

焼夷弾には日本の木造家屋を焼き払うためにゼリー状の燃料が詰められていた。このため柿川の表面には火が走った。七里さんの防空頭巾は既に燃えてしまっていたが、まだ被っている人もいた。火がつくたびに川の水を掛け合っていたが、追いつかない。「皆さんがザブン、ザブンとそのまんま川の中へ顔を突っ込んで火を避けるというような状態でした」。

気づいたら、背中の美智子さんの声がしなかった。名前を叫びながら体を揺さぶっても意識がない。七里さんは自分の服を裂いた。そして乳を飲ませようすると、少し吸いついたように見えたが、それが最期だった。

我に返ると、爆撃機の音がしなくっていた。3歳ぐらいの子が流されていく。七里さんは助けようとしたが無理だった。

夜が明け、「燃えていた木を引っこ抜いてきて」、美智子さんを荼毘(だび)に付した。簡単ではなかった。「腸がグジグジして、燃やすもんはなかったので、最後にお墓のそばに穴を掘って、それを埋めました」と話す。かわいい我が子に、そのようなことまでしなければならなかった若い母親の気持ちはいかばかりだったろう。

それでも七里さんは「自分の子を自分の手で葬ることができた」と話す。

「大勢の人はもう本当に男か女か、燃えた木か分からないような、すさまじい格好で大勢境内のところでいっぱい死んでいました。暑い夏だから死臭がだんだんしてくるんですね。指揮を執るはずの鶴田（義隆）市長さんも亡くなられたし、もう何日もほったらかしみたいになって、すごいにおいがしてきたんですね。3日ぐらいしてからかな、何か市の職員の人がトラックを持ってきて、そして積んでいって、何か石油をかけて燃やしてみんな骨にしたんです」と証言した。

阿鼻叫喚の巷とは、このことを言うのだろう。

空襲は“80年も前の出来事”なのか

若い世代は戦争をどう受け止めているのだろう。

今年の8月1日、長岡市が毎年募集している「平和に関する作品」の入賞作5点が発表になった。

そのうち、同市立小国中学校の湯本羽那さん（3年）が書いた「『知らない』ひいおじいちゃん」という作文は多くの人の心を揺さぶった。

湯本さんの祖母の家には、他の写真よりくすんでいて、軍服を着た遺影があった。祖母は「戦争に行ったひいおじいちゃんだ」と教えてくれた。湯本さんは驚いた。「ひいおじいちゃん」は別にいたからだ。幼い時に亡くなったが、明らかに違う人だった。

小学5年生の時、歴史として習った戦争に興味を持った。「『知らない』ひいおじいちゃんは誰なのか」。祖母に尋ねると、「『知っている』ひいおじいちゃんの兄で、ひいおばあちゃんと結婚していたが、フィリピンのルソン島で戦死したため、弟が後継ぎとしてひいおばあちゃんと結婚した」と話した。

湯本さんは胸が苦しくなった。信じられないようなことが、戦争があった時代は当たり前だったのだ。

中学2年生の時、修学旅行で広島へ行った。広島平和記念資料館で兵士の写真を見ていた時、「『知らない』ひいおじいちゃん」が地獄のような戦場で、「きっと家族に会いたかっただろう。家族と幸せに笑って暮らしていたかっただろう」と想像すると、涙が出た。

作文はそんな内容だった。

湯本さんは「私達は、戦争で亡くなったすべての人の思いを背負って生きていかなければならないと思う。たった数十年前に起きたこの悲惨な『現実』を『過去』として風化させないために」と書いた。

過去は現在と地続きになっている。80年も前の出来事なのか。それとも湯本さんが言うように、たった80年しか経っていないのか。

どう捉えるかは私達次第だ。

葉上 太郎