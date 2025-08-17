楽ちん！快適！コスパ良し！【ワークマン】1,900円以下で手に入る♡「優秀パンツ」

楽ちん！ 快適！ しかもプチプラ！【ワークマン】のパンツなら、そんな三拍子が揃うかも。1,900円以下とプチプラながらも機能性が高く、毎日のコーデに頼れる存在。今回は、そんな「優秀パンツ」を厳選してご紹介します。夏のボトム選びに悩んでいる人は、ぜひチェックしてみて。

上品プリーツで夏コーデを格上げ

【ワークマン】「レディース撥水プリーツセミワイドパンツ」\1,900（税込）

きれいめな印象を与えるプリーツデザインが魅力のリラックスパンツ。落ち着いたカーキカラーと軽やかな素材感で、夏の大人コーデにぴったりの一枚です。ウエストはゴム仕様でフィット感も期待できそう。公式サイトでも「さらりとした肌あたりで快適な穿き心地」と紹介されており、暑い季節にも頼れる存在。耐久撥水・UVカット機能付き。Tシャツやブラウスに合わせるだけで、上品カジュアルが完成する優秀アイテムです。

清潔感で差がつく！ スリムシルエットパンツ

【ワークマン】「レディースアクティブUVスクリーンパンツ」\1,900（税込）

スラッとしたラインが美しいパンツ。淡いグレーカラーが清潔感を演出し、シンプルなトップスと合わせるだけでこなれた印象に仕上がりそうです。ストレッチ性のある素材で動きやすく、楽な穿き心地にも期待大。すっきりとしたデザインは、カジュアルにもきれいめにもマッチし、毎日のコーデに頼れる一着です。

品よく決まるタック入りのきれい見えボトム

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,780（税込）

タックとセンタープレス入りのデザインがきちんと感を演出してくれる、きれい見えパンツ。ウエストの後ろはゴム仕様で楽な穿き心地が期待できるうえ、吸水速乾機能付きで洗濯後もすぐに乾きやすいのが嬉しいポイントです。ベージュのニュアンスカラーは上品な雰囲気があり、大人コーデにもなじみやすく、つい手に取りたくなるかも。

機能性もおしゃれも！ 頼れるカーゴパンツ

【ワークマン】「ワンダーストレッチレディースカーゴパンツ」\1,500（税込）

ワークテイストな雰囲気と機能性を兼ね備えたカーゴパンツは、カジュアル派の大人女性にぴったりの一本。両サイドのポケットがデザインのアクセントになり、収納力も優秀です。ワークマン独自のワンダーストレッチ生地を採用しており、伸縮性と耐久性に優れているのも魅力。動きやすさにこだわったつくりながら、程よいおしゃれ感もあり、カジュアルに決めたい日に頼れるアイテムです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka