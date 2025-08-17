Ž¢ÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤ë²ÈŽ£¤ÈŽ¢¥â¥á¤Ê¤¤²ÈŽ£¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡ÄÀÇÍý»Î¤¬ÃÇ¸ÀŽ¢"ÁèÂ²"¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤Î¶¦ÄÌÅÀŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Å·ÌîÎ´¡¦ÀÇÍýË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡ØÁêÂ³¤ÏÉÝ¤¤¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºâ»º¤ò¶ÑÅù¤ËÊ¬¤±¤Æ¤â¡ÈÁèÂ²¡É¤Ë¤Ê¤ë
´ðËÜÅª¤ËÁêÂ³¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤Ê¤¤¡×¡Ö¾å¼ê¤ÊÀáÀÇ¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ºâ¸»¤¬¤¢¤ë¡×¤Î3¤Ä¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¯¤â¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë»Ò¶¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¿Æ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ºâ»º¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿Í¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿Æ¤¬°å±¡¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡2¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤¬°å»Õ¤Ç¤â¤¦1¿Í¤Ï°å»Õ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¿Æ¤Î°å±¡¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°Ì¤âÉ¾È½¤â°å»Õ¤Ç¤¢¤ë»Ò¶¡¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°å»Õ¤Ç¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ä¸À¤ò½ñ¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°å»Õ¤Ç¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹½ê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¿´Í¥¤·¤¤¤È¤«Í§Ã£¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¤ÎÄ¹½ê¤ò¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºâ»ºÅªÇÛÎ¸¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¾ðÅªÇÛÎ¸¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¥â¥á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤¤ÁêÂ³¤Î´Î¤Ï¡Ö¿Æ¿´¡×
¥â¥á¤¿Îã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÂ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¿´¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¤ªÉãÍÍ¤¬Ì¼¤µ¤ó¤ò¼õ¼è¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¡¢¡Ö¿´Í¥¤·¤¤Ì¼¤ËÂ¿¤¯°ä¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦1ËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÊÝ¸±¤ËÄÉ²Ã²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿Æ¿´¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤ÁêÂ³¡×¤Î¥¥â¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸Á°¤Ë¤Ç¤¤ë2¤Ä¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö
¡Ö¾å¼ê¤ÊÀáÀÇ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î³Û¤Ï¹çË¡Åª¤Ê¤é¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¸Á°¤Ë¤Ç¤¤ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ Ç¯´Ö110Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿Èó²ÝÀÇÏÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æºâ»º¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯
Â£Í¿ÀÇ¤ÎÎñÇ¯²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿110Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÇ¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ëºâ»º¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÎñÇ¯Â£Í¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡Ê¼õÂ£¼Ô¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¤Ï¿Í¿ô¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ê¤Ä¤Þ¤êÂ¹¤¿¤Á¡Ë¤Ë¤âÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼õÂ£¼Ô¤¬4¿Í¤¤¤ì¤Ð1Ç¯´Ö¤Ë¡¢110Ëü±ß¡ß4¿Í¡á440Ëü±ß¤Þ¤ÇÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤º¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÒÃí°ÕÅÀ¡Ó
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÂ³³«»ÏÁ°3Ç¯´Ö¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï7Ç¯´Ö¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¡¢Á°¡¹¤«¤é¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀáÀÇÂÐºö
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡Ö500Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤ò¸ÂÅÙ¤È¤·¤¿Èó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤¬3¿Í¤Î¾ì¹ç¡Ö500Ëü±ß¡ß3¿Í¡á1500Ëü±ß¡×¤Þ¤Ç¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Èó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤¬»È¤¨¤ë¼õ¼èÊÝ¸±¶â¤Ï»àË´¤ò¸¶°ø¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÝ¸±¤Î¼õ¼è¿Í¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸½¶â¤ÇÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ºâ¸»¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¡¢ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¸½¶â°ì³çÊ§¤¤¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ä³ô¤Ê¤É¤òÇä¤é¤Ê¤¤¤Èºâ¸»¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³È¯À¸¸å¤ËÅÚÃÏ¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤ÆÇ¼ÀÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢±äÇ¼¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤é±äÇ¼¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤éÊªÇ¼¤òÁª¤Ö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÊªÇ¼¤ÏºÇ¶á¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Îºâ¸»¤ò¤É¤³¤Ëµá¤á¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥â¥á¤ë¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÈæ³Ó¡×¤À¤Ã¤¿
¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¿Æ¤¬»Ò¶¡Æ±»Î¤òÀä¤¨¤ºÈæ³Ó¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¾ì¹ç¡£Æó¤ÄÌÜ¤Ï»Ò¶¡¤¬Â¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿Æ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤«¤òµ¤¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤ÎÂ¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È°µ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤«¡ÖA»Ò¤Ï°¦ÁÛ¤¬¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤âB»Ò¤Ï°¦ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï³Ø¹»¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ÎC¤µ¤ó¤ÎËå¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤È¤«¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÁö¤ë¤Î¤¬Â®¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤â¥ê¥ì¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê±¿Æ°²ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»Ð¤ä·»¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤Î»Ò¶¡»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤Ï¡ÖÈæ¤Ù¤é¤ì¤¿»Ò¶¡»þÂå¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È»×¤¤½Ð¤¹Æü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë°ä»ºÊ¬³ä¤Î¤È¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤ÏÂà¿¦¶â¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¿ÍÀ¸¤ÇÂç¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿Æ¤ä¼þ°Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤è¤ê¤âÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Î°¦¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤Î¤´¤È¤¯¡ÖÁê¼ê¤è¤êÂ¿¤¯ºâ»º¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¢´ß¸«°ìÏº¡¦¸Å²ì»Ë·òÃø¡Ë¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ËÜ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÀº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÁ´¤¯ÍÍÑ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ê¤éÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤ò¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¡£
Ä¹Ç¯ÁêÂ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯¥¢¥É¥é¡¼¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸Ê¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¡ÖÆ±Ë¦(¤Ï¤é¤«¤é)¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤¿¤ê¡¢Èæ³Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤ººâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë»Ò¶¡¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëºâ»º¤À¤±¤¬ºâ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÁêÂ³Áè¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ºâ»º¡×
·ÐºÑ³Ø¤ÎÍÑ¸ì¤Ë¡ÖÃÏ°Ìºâ¡¦ÈóÃÏ°Ìºâ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÃÏ°Ì¤È¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ºâ¤Ï¥°¥Ã¥º¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤«¤òÂ¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ÎÂ¾¡¢½êÆÀ¤äÊªÅªºâ»º¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤Î¿Ê²½¤äÀ¸Â¸¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥°¥Ã¥º¤Ï¡Öºâ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Öºâ¡×¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÍÂ¶â¤ä³ô¼°¤Ê¤É¤ÎÍ²Á¾Ú·ô¡¢ÅÚÃÏ¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¶â¤Ë´¹»»¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÞÉ½1¤ò¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤¬°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë·ò¹¯¤ä¼«Í³¡¢°¦¾ð¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°Ìºâ¤ÈÈóÃÏ°Ìºâ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Á°¼Ô¤¬¼þ°Ï¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¼Ô¤ÏÂ¾¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç´î¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ°Ìºâ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹¬Ê¡¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈóÃÏ°Ìºâ¤Ë¤è¤ë¹¬Ê¡¤ÏÄ¹Â³¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÈóÃÏ°Ìºâ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¹¬Ê¡¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡Êhedonic treadmill¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²÷³Ú¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤éÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö²÷³Ú½ç±þ¡×¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°Ìºâ¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤½¤Î¤È¤¤Ï¶¯¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤òµá¤á¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Î¾å¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Î¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ°Ìºâ¤¬Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¡¢¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤Î¤ËÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÈóÃÏ°Ìºâ¤ÏÃÏÌ£¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇ¶â¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ°Ìºâ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ÈóÃÏ°Ìºâ¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÝÀÇ¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢Ä¹¤¯¹¬Ê¡¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÈóÃÏ°Ìºâ¤Ç¤¹¡£
¢£Âç¶â¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤
»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤«¤¯¡¢ÌÜÀè¤ÎÀ®²Ì¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¿ô»ú¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£°ì½Ö¤Î¶¯¤¤²÷³Ú¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢ÁêÂ³¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤Î°ä»ºÁè¤¤¤âÃÏ°Ìºâ¤Ë¤·¤«ÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÈóÃÏ°Ìºâ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬°ä¤·¤¿¤ª¶â¤Ë´¹»»¤Ç¤¤Ê¤¤ºâ»º¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥â¥á¤´¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁêÂ³¤·¤¿¤«¤é¹¬¤»¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶ìÏ«¤·¤ÆÆÀ¤¿¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ö¤¯Á¬¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÂç¶â¤òÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÈÔ²ó¤·¤è¤¦¤È»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯Åê»ñ¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï°ìÊ¸¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¶â°Ê³°¤Î°ä»º¤Ëµ¤¤Å¤±¤ÐÁè¤¤¤Ï½ª¤ï¤ë
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿°¦¾ð¤ä¡¢Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Çºî¤é¤ì¤¿ÁÔ·ò¤ÊÂÎ¡Ê¡á·ò¹¯¡Ë¤È¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¼«Í³¤µ¤Ê¤É¤Ï¡¢»ýÂ³¤·¤Æ»Ò¶¡¤Ë¹¬Ê¡´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈóÃÏ°Ìºâ¤Ë¤ÏÀ¸¤Êý¡¢»×¤¤½Ð¡¢¶µ·±¡¢¶µ°é¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Î¾¿Æ¤Îºâ»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð»Ä¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¡£À¸¤Êý»Ä¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºâ»º¤ÏÆ¼¥á¥À¥ëÁêÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºâ»º¤À¤±¤ò°ú¤·Ñ¤°¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥â¥á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¿Æ¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºâ»º¤À¤±¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
Å·Ìî Î´¡Ê¤¢¤Þ¤Î¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î
1951Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó²ñ·×»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢1980Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¼Â²È¡×¤ÎÁêÂ³¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
----------
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡Ê¤¼¤¤¤ê¤·¤Û¤¦¤¸¤ó ¤ì¤¬¤·¤£¡Ë
1964Ç¯ÁÏ¶È¡£ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤È¤·¤ÆÎß·×ÁêÂ³°Æ·ï¼ÂÀÓ·ï¿ô¤Ï2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢¹âÆñÅÙ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁêÂ³ÀìÌç²ÈÎò20Ç¯°Ê¾å¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÇÍý»Î¡×¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î Å·Ìî Î´¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡Ë