「は？」「さすがに意味がわからない」衝撃ゴラッソの久保建英、１−１でまさかの途中交代に不満の声続出！「移籍の可能性があるから？」「全然動けてるやん」
誰しも疑問に思う交代だったかもしれない。
現地８月16日に行なわれたラ・リーガの開幕節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダがバレンシアとアウェーで対戦。先制された直後に追いつき、１−１で引き分けた。
その同点ゴールを鮮やかに決めたのが、４−３−３の右ウイングで先発した久保だった。０−１で迎えた60分、ブライス・メンデスからペナルティエリアの外でパスを受けると、巧みなターンから左足を一閃。強烈なシュートを叩き込んでみせた。
だが、その後もチャンスを創出していた日本代表MFはタイスコアにもかかわらず、80分に交代。この采配にはファンも納得できず、SNS上では次のような声が上った。
「は？久保交代かよ」
「80分で交代して不満顔の久保建英」
「今季も久保の謎交代 他からもゴールの匂いするならまだしも」
「交代させたのは移籍の可能性があるからかな？」
「なんで変えるのかはよくわからないけど、久保建英シフトをやめさせるためか？」
「さすがに交代の意味がわからないから本当に移籍するんだろうか」
「ソシエダのお家芸こと久保交代が新体制の今季も健在」
「監督が変わっても、久保は意味の分からない交代を強いられるな。 得点も決めたし、まだまだ全然動けてるやん！？」
昨シーズンも不可解な途中交代が少なくなかった久保。欧州カップ戦がないなか、セルヒオ・フランシスコ新体制でもこの流れは続くのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！
