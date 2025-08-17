「狼森」はなんて読む？「狼」は想像してる読み方ではないかも…？

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「狼森」はなんて読む？

「狼森」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、青森県の地名で、ひらがな5文字です。 いったい、「狼森」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おいのもり」でした。 狼森は、青森弘前市に位置しています。 日本一のりんごの産地である弘前市には街のあちこちに、りんごをモチーフにしたオブジェやデザインがたくさん存在しているのだそう。 まちなかのりんごを探しながら観光をするのも楽しみのひとつかもしれませんね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『公益社団法人 弘前観光コンベンション協会 公式サイト』

