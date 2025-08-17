デビュー13年を迎えた韓国発のアイドルグループ、MYNAME。日本でさらに飛躍したいと考えるメンバーのうちの3人が、大人女性の代弁者である作家の岩井志麻子さんにレクチャーを受けることに……。日本の最強オバハンに、コヌ、インス、セヨンの3人は何を学ぶのか？

韓国のアイドルや芸能人は大変？

7月25日でデビュー13年を迎えた韓国発の実力派アイドル、MYNAME。メンバーは、コヌ（36）、インス（37）、セヨン（33）、ジュンQ（31）、チェジン（29）の5人。多くのボーイズグループが直面する兵役や、魔の7年と呼ばれる解散の危機を乗り越えてきた。

7月2日には7年ぶりとなるミニ・アルバム『VIVID』をリリース。この時期の日本での活動に参加できるコヌ、インス、セヨンの3人体制での作品ではあるが、ダンスナンバーからスローバラードまで“5人のMYNAME”を強く感じることができる楽曲が収録されている。

日本でさらに飛躍したいと語る3人と、18歳年下の夫が韓国人ということもあり、日韓の文化、エンターテインメントに精通している作家・岩井志麻子さんとの座談が実現。MYNAMEを売るための企画会議と化したトークでは、岩井さんが3人の意外な顔を引き出して─。

コヌ、インス、セヨン：ご挨拶します。MYNAMEです。よろしくお願いします。ヒョウではないんですね。

岩井志麻子（以下、志麻子）：今日は、人間のアジュンマ（おばさん）です（笑）。

セヨン：ヌナ（お姉さん）でいいと思いますよ。

志麻子：うまいわね、あなた。このアジュンマが20年前に梨泰院のカラオケ店に行って、すごく気に入った推しを見つけたんです。その推しが、二番目の夫。18歳若くて、ものすごい浮気者。いつも浮気をしているうえに「（お金を）ジュセヨ、ジュセヨ」って。

セヨン：ジュセヨは、韓国語で「ちょうだい」ですね。

志麻子：そう。嘘ばっかりつくけど、かわいいんです。こんな話、なんのこっちゃですよね。しかし、韓国のアイドルや芸能人は大変だと思います。最初からパーフェクトでデビューされるじゃないですか。容姿、歌、踊り、パフォーマンスと、すべて完璧でなければ許されない。日本は少し違います。デビューしてすぐはちょっと田舎っぽいというか、歌も踊りもあまり上手じゃない子が、だんだんうまくなって。

セヨン：成長ですね。

志麻子：そうなんです。“私が応援したから成長した”という過程に喜びを見いだす日本人が多い。だからといって、パーフェクトな方に日本に合わせてわざと下手にしろとか、カッコ悪い姿を見せろというのもちょっと違うのでね。どうしたらいいものかと、私も迷うわけです。

セヨン：僕ら、練習生のときに“完璧だ”と思ってデビューしました。でも、やっぱりこの世界は完璧がありません。もっともっと頑張らなきゃダメです。

志麻子：韓国の方は本当に努力家が多いですね。日本人は足りないところに成長の余地を感じて、ダメな部分が“かわいい”と思うんですよ。

日本語の歌詞を間違えてしまうことも

セヨン：先生、こう見えても僕らダメなところが結構ありますから!（笑）

志麻子：ひとつ言えるとしたら、今後は熟女、スンニョを意識するといいです。みなさんのファンはアガシ（娘さん）が多いのではないかと思うんです。ただ、女性はアガシよりスンニョ、アジュンマの期間のほうがずっと長いですから。それに、日本はおばさんに対して優しい。おばさんが若いアイドルに夢中でも、おかしいとか、恥ずかしいとか、そんなのはないんです。今後、イルボン・アジュンマ（日本のおばさん）の市場にも飛び込むべきですよ。

3人：（声をそろえて）はい!

志麻子：おっ、すでに覚悟はあるんですね! 日本のおばさんは“カッコいい”はもちろんですが“かわいい”も欲しい。みなさん、「かわいそう」という言葉にあまりいいイメージがないかもしれませんが、日本はかわいそう＝かわいいなんです。

3人：なるほど。

志麻子：頑張っているのに、なかなか結果がついてこないことに対して、がっかりではなく、かわいそう＝かわいい、応援しなきゃとなるわけです。ですから、例えば失恋した話とか恥ずかしかったこと、といったダメエピソードをトークに取り入れると、日本ではウケると思いますね。

─今後のMYNAMEに必要なことは“かわいそう＝かわいい”トークと提案する岩井先生に、3人がダメトークを披露することに。

セヨン：たまに、日本語の歌詞を間違えてしまうことがあります。

志麻子：みなさん、本当に日本語お上手ですよね。

セヨン：僕たち、日本でデビューする1年以上前から厳しい日本語のレッスンを受けていました。実際にデビューをしたときは、スタッフに韓国語を話せる方がいなかったので、トイレもごはんも「行きたい」「食べたい」と日本語で伝えられないと生活できなかったんですよ。

コヌ：これ、あまり話したくないことなんですけど……。

セヨン：沖縄の話？

コヌ：そう。せっかくの機会なのでお話しします。日本デビューしてすぐのころ、数日休みをもらえて。当時、すごく行きたかった沖縄にインスと僕ともうひとりのメンバーとマネージャーの4人で行ったんです。

志麻子：それはワクワクするでしょうね。

コヌ：はい! お酒を飲んで、おいしいごはんを食べた翌朝、ホテルで朝ごはんを食べたときにトイレへ行って。で、トイレから席に戻るとき、近くに高校生か中学生くらいの子が100人ほどいたんです。その子たちが全員、僕をじっと見ている。「そんなにカッコいいかな」と思っていたんですよ。

志麻子：あなた、確かにカッコいいですから。

コヌ：ちょっと意識しながら、メンバーたちのところに近づいていったら、みんなすごく驚いた表情をしていて。何が起きたんだろうと振り返ったら、長いトイレットペーパーを引きずっていました（苦笑）。日本でいちばん最悪な思い出です……。

日本のサウナで足首にカギをつけてはいけない理由

インス：カッコつけて歩いているのがわかったから、なおさら面白くて。

志麻子：普通のおじさんだったら「ついてますよ」と言えるけれど、カッコいいあなただと言いづらい。とてもいい話。そういうのすごく日本人好きですよ。

インス：俺は、練習やコンサート、ライブが終わると、サウナ行って（筋肉疲労を抑えるために）アイシングをするんです。そう見えないかもしれませんが、結構筋トレを頑張っていて。

志麻子：ご存じかもしれませんが、日本では男の人が男の人を求めて行くサウナがあるんです。ロッカーのキーを足首につけている人は、男性がOKという合図で。

インス、セヨン：えーっ!?

セヨン：初めて知りました。韓国では、みんな足首にカギをつけますよ。よくインスと日本のサウナに行くのですが、その場にいる全員がインス（の鍛えた身体）を見ます!

インス：日本ではカギを手首につけていてよかったです。なぜサウナの話をしたかといえば、最近、日本の面白い文化を体験しました。ダメエピソードではないんですが、イベントなのか、サウナで裸のままみんなで一緒に歌ったんです。

志麻子：日本のサウナには熱波師というのがいて。

セヨン：タオルで熱い風を送ってくる人ですよね。

志麻子：そう。韓国のサウナにもいます？

インス：いないです! だから、驚きました。

志麻子：「エピソードを作るために、サウナで足首にカギをつけてみたら？」とは、さすがに私も言えないですわ。日本だとペ・ヨンジュン様の『冬のソナタ』から韓流ブームが始まりましたよね。日本女性は韓国ドラマも好きだから、みなさんは俳優でも活躍してほしいです。

セヨン：僕ら演技もやっているので、先生の力でぜひ日本のドラマに出演させてください!

志麻子：そうね。あと、トロット! 日本でいう演歌ですね。ああいうジャンルも歌ってほしい。韓国の演歌や歌謡曲の流行が日本にも入ってきていますから。

インス：先生が僕たちのコンサートにいらしてくれたらセヨンがトロットを歌います!

セヨン：ぜひ来てください。先生、これまでお話を聞いていると、少し変わった男性に惹かれる印象ですが、僕らのコンサートを見たら（男性の好みが）変わるかもしれません。

岩井志麻子がいちばん気に入ったメンバーは

志麻子：ファンは「キャーツ!」って感じですか？

セヨン：それだけじゃないです。（トークが）めっちゃ面白い人もいるし、カッコいいだけじゃないので。

─メンバー自ら楽曲制作やプロデュースを行う、歌やダンス、パフォーマンスの実力だけでなく、日本語でのトーク力が格段に高いのがMYNAMEの魅力。それは、13年ステージに立ち続けてきた彼らだからこそできること。

志麻子：韓国には、（外国人専用の）カジノがあるでしょ。私、カジノのディーラーになる勉強をしているんです。でね、以前、カジノを経営している人が「カジノは客が負けることになってる」と言ってました。絶対に勝てないのよ、客は。

だから、引き分けでも勝ちなんです。何が言いたいかっていうと、十数年活動を続けられたということは、もう間違いなしにスターなんです。だって芸能人や小説家は売れないのが当たり前。たとえ、芸能人になれたとしても続かないですから。そんな世界で十数年活動してきたのなら、この先も続けられますよ。

コヌ：感動しました!

セヨン：カジノの話からスタートして、その後どうなるかすごく心配でしたが、終わりがとってもいい話でした。

志麻子：でも、オンラインカジノはダメですよ!!

インス：先生、今回座談させていただいた3人の中で誰がいちばん気になりましたか？

志麻子：それはほんとにね、比べようがないのよ。それぞれ違う魅力があるから。

インス：1人しか選べないとしたら？ 面白く答えてください!

志麻子：失礼かもしれないけど、ここがホストクラブだとしましょうや。みなさんのプロフィールを詳しくは知りませんよ。私は（インスに向かって）あなたのところへ行くわ。

インス：僕ですか!? なぜ？

志麻子：なんだろうな。「ボトル入れてくださいよ」って（3人の中で）いちばん言わない感じがするから。

セヨン：先生は、インスを選んだってことですよね。

セヨン・コヌ：（2人そろって立ち上がりながら）お疲れさまでした!

インス：じゃ、ボトル入れてください!（笑）

構成／生島真由美

インス 1988年3月10日生まれ。メイン・ボーカル。おとこ気が強く、まじめで礼儀正しい、頼れるみんなのお兄さん。クールな表情からふと見せる「笑顔」が、見る者をとりこにしている。MYNAMEで一番日本語力に長けている。体脂肪率3%の完璧な肉体も魅力。

セヨン 1991年11月20日生まれ。ラッパー。MYNAMEいちの天真らんまんBOY。

時に男らしくクールに、カッコよく、時におちゃめにかわいく、MYNAMEのマスコット的存在。目立つことが大好きなムードメーカー。スポーツは全般的に得意、ダンスの実力も抜群。

コヌ 1989年1月30日生まれ。メイン・ボーカル。MYNAMEのリーダーで、メンバーいちの「不思議ちゃん」タイプ。抜群のルックスと高音ボイスながら、超天然というギャップが特徴。バラードからR＆Bまでいろんなジャンルを表現できるのも彼の魅力。

いわい・しまこ 1964年12月、岡山県生まれ。1986年にジュニア小説家としてデビュー後、'99年『ぼっけえ、きょうてえ』で第6回日本ホラー小説大賞を、'01年には同作で第13回山本周五郎賞受賞。エッセイを含め、著書多数。コメンテーター、女優としても活躍。