¡Ö£Á¥¹¥¿¡×¹âÅçÎé»Ò¡¡½÷Í¥¢«¥ì¡¼¥¹£Ñ°ÊÁ°¤Î¤Þ¤µ¤«·ã¤·¤¤¿¦¶È¤Ë¶Ã¤¡¡Á´Á³¥¤¥á¡¼¥¸°ã¤¦¡¢¥ì¡¼¥¹£Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Þ¤Ç¾×·â¡¡ÄáÉÓ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¹âÅçÎé»Ò¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö£Á¡Ý£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡ÖÁ´Á³¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¡£º£²óÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¼Ö¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢£Áµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î£²£±ºÐÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹âÅç¤Ï¡Ö¼Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹´Ø·¸¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÊªÀ¨¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤Ë±þÊç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¹â¼ýÆþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅö»þ¤Þ¤À¥Ð¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ö¿·¿Í¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ö¤ò¡¢²óÅ¾¿ô¤ÇÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¹âÅçÎé»Ò¤µ¤ó¤Æ¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¹âÅçÎé»Ò¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë£÷¡×¡Ö£Áµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ªÂÔ¤Á¤È¤Ï¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£