牡羊座・女性の運勢

自分のなかでいろいろなことが徐々にクリアになり、行動に移し始められる大事な時期です。周囲の状況や人の行動とも、段々に歩調が合わせられそう。カギをにぎるのは会話で、わからないことは積極的にたずねると共に、自分自身の考えも手にどんどん相話し、意見を求め協力し合えるといいかな。何でもすぐに解決しようとしないのもコツ。いまはわかっていなくてはならない部分に集中し、それ以外のことは「動きながらわかってくればいい」。そう考えてください。家族関係は円満で、そこでの時間は癒しになりそうですが、何かを頑張る際にはパッと気持ちを切り替えて飛び出していく必要があるかもね。

牡羊座・男性の運勢

自分の求めるものに向かって具体的なイメージをもち動き出せる力強いとき。まだまだわからないことは多いですが、自分自身の理解や周囲との協力関係も少しずつ深まっていきそうです。パートナーを筆頭とする対人関係は非常に大事で、おおいにパワーをもらえるものの、牡羊座からたくさん働きかけて話し、お互いの絆を深める必要があります。また言葉だけでなく、相手の行動からその意図や意志を読み取る感覚も大事かな。結論は急がず、時間をかけて絆を作りましょう。家の状況は安定し、喜びごとも多そう。そこで英気を養って、また挑戦に出向くのが理想かな。