牡牛座・女性の運勢

社会面での重要な転換期、そしてそれに伴う生活面＆牡牛座の生活というものへの考え方へも、大きな変化が予想される時期です。基本いまはジャンルを問わず積極策がよさそう。もし仕事面で「いままでのままではいられないな」と感じているなら、転職活動や新たな資格取得、スキルアップは追い風として働くでしょう。それをあと押しする展開も起こりやすいはず。また生活面でも、いままでのこだわり、習慣を見直し、臨機応変に変えていく意識をもって。前向きな意味であなたは「どんな環境でもやっていける」のです。「この機会に…もっとこうしようかな？」と思うことは試してみて。ただ身近な人たちとは、いまは感覚が合わないかもしれません。一緒にいると楽しいけれど、いまの牡牛座の挑戦欲は理解しないかな。

牡牛座・男性の運勢

仕事関連に日常生活。日々のなかで大きなウエイトを占める部分が一斉に動き出す、重要な転機にいます。まず動き出すのは社会面ですが、もし現状既に変化の必要性を実感しているのなら、自分から考え、行動に移すほうがいまの流れに乗りやすいでしょう。転職活動や新しい資格の取得など、自分から前向きに状況を変えてください。より「勝負できる自分になる」イメージです。ただ、いまの身近な人たちは（同僚や友人など）はその意欲を共有できる雰囲気ではありません。一緒に楽しむなら最適ですが、そこは分けて考えて。また、社会面と生活面での変化は連動しています。新しい働き方に合わせてブラッシュアップしましょう。