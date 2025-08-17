双子座・女性の運勢

双子座の冴えと高レベルの行動力が続く今週です。ただ今後はいったん少しペースダウンする見込みなので（いまが早すぎるともいえる）、「まずちょっと手ごたえをつかんでおきたいこと」は早めに取り掛かることをお勧めします。周囲の人との連携も重要ですが、考えていること、求めていることはシンプルかつわかりやすく伝えましょう。いまの双子座はレベルの高いこと、難しいことを言いがちです。意識的にていねいにね。また幸いにも金運には恵まれるときですが、お金を意識しすぎると行動力は鈍ります。判断基準にそれを持ち込まないで。頑張りすぎる時期なので、自分への適度なご褒美も忘れずに。

双子座・男性の運勢

鋭い直感力と行動力を併せ持ち、求めるものに向かって果敢に挑戦できるとてもパワフルなとき。ただ、ここから少し勢いは落ちついてくるので、やりたいことがはっきりしているなら早々に動き出しましょう。周囲とは強い協力関係が作れるときですが、お互いを理解し、考えをすり合わせるのは簡単ではありません。それだけ複雑な状況がそれぞれの背景にあるからでしょう。話すのが早道ですが、理解は急がず、また言葉だけに頼らないで行動で示すのもありですよ。また現在金運も好調ですが、それを物ごとを測る際の尺度にしないように。豊かなのはいいけれど、いま双子座が最も求めるものはお金では買えないはずの何かですから。